Test: come tieni i capelli quando dormi? Scopri cosa rivela di te

Come sistemi i tuoi capelli per la notte? Il modo in cui compiamo gesti di routine apparentemente innocui rivela molto della nostra personalità.

Il test i oggi cercherà di far emergere la tua personalità analizzando uno dei gesti più innocui che compiamo: mettersi a letto. Andare a dormire è un gesto che ingloba una serie di altri gesti, ovvero le nostre routine del sonno.

Ognuno di noi prima di andare a dormire spesso compie sempre le stesse azioni, per esempio mettersi la crema, leggere o prendere una tazza di latte. Oggi approfondiremo il significato legato a come sistemi i tuoi capelli per la notte.

Come tieni i tuoi capelli la notte? come li sistemi prima di infilarti nel letto per incontrare Morfeo? Li spazzoli? li leghi? li tieni sciolti? Questo gesto automatico è profondamente legato alla nostra personalità. Quando ci prepariamo per il sonno ci prepariamo a uno dei momenti più importanti della giornata.

Il sonno è l’unico momento in cui non siamo vegli, questo significa che siamo più vulnerabili, indifesi, esposti a eventuali pericoli ma è anche il momento in cui carichiamo le energie per affrontare un nuovo giorno.

Il modo in cui sistemiamo i capelli per affrontare le nostre ore di sonno è molto rivelatorio.

Test: come sistemi i tuoi capelli per la notte?

Proprio come l’acconciatura dei capelli durante il giorno mostra cosa una donna desidera comunicare agli altri, l’acconciatura dei capelli per la notte denota il modo di essere di una persona.

Dimmi come sistemi abitualmente i tuoi capelli prima di andare a dormire, ripensa esattamente a cosa fai prima di metterti a letto e scopri cosa rivela di te questa tua abitudine.

Lasci i capelli sciolti

Tenere i capelli sciolti per dormire significa avere bisogno di sentirsi liberi. Il sonno è i momento in cui non siamo coscienti e vogliamo esplorare questa dimensione senza vincoli, legami, catene di nessun tipo. Tenere i capelli sciolti è un modo per esprimere la nostra personalità coraggiosa, determinata, pronta ad accettare nuove sfide e a cogliere tutte le opportunità che la vita ci offre.

Chi dorme con i capelli sciolti non teme il giudizio di nessuno, sa che al risveglio potrebbe ritrovarsi con un cespuglio indomabile in testa ma poco importa, la libertà non ha prezzo.

Fai una treccia

Se prima di andare a dormire intrecci i tuoi capelli significa che sei una persona che non riesce mai a lasciarsi andare pienamente. Molto impegnata, iperattiva, sempre di corsa, fare una treccia ai capelli prima di mettersi a letto ti aiuta a tenerli in orine, la mattina al risveglio sciogliendo i capelli otterrai delle onde graziose e perderai meno tempo a sistemare i capelli.

Sei una persona che si preoccupa e si prodiga molto per gli altri, dovresti iniziare a ritagliarti del tempo per te stessa e a godere della tua libertà, prova a scioglierti nella vita, metaforicamente, proprio come fai quando sleghi i tuoi capelli.

Fai uno chignon

Andare a dormire con uno chignon per molti potrebbe dare una forte sensazione di scomodità, per te, che sei una persona molto pignola, precisa e perfettina, andare a dormire in questo modo è fondamentale per ottenere il massimo dai tuoi capelli al risveglio.

Grazie a questa acconciatura la mattina non avrai i capelli piatti e arruffati, anche se questo grosso chignon sembra scomodo tu ti sei perfettamente adattata ad esso. Sei una persona che vive pensando al futuro, si impegna oggi per raccogliere domani, valuti attentamente ogni possibilità e sei molto analitica. Segui la testa più che il cuore.

Leghi i capelli

Se prima i andare a dormire leghi i tuoi capelli significa che sei una persona molto pratica. Per te la vita è una sfida continua e non puoi mai farti trovare impreparata per questa folle corsa.

I capelli legati ti fanno sentire pronta a correre. Ami la serenità e la vita tranquilla, così come non vuoi che i capelli impediscano i tuoi movimenti, sei molto riluttante verso tutto ciò che ti vincola nella vita. Sei una persona che agisce, a volte anche senza pensare, sei molto impulsiva.