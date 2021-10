Test del Chiodo | Gli altri ti adorano o ti trovano “impegnativa”?

Con il test del chiodo prenderemo in esame il tuo giubbotto ideale per capire in che modo vieni percepita dagli altri.

Molte donne infatti vengono considerata impegnative dalle persone che hanno a che fare con loro perché non amano scendere a compromessi e talvolta risultano particolarmente aggressive nell’esposizione delle proprie idee.

Il chiodo rappresenta benissimo questa tipologia di donne, che di solito non si adeguano ai canoni e alle tendenze della moda femminile o, se lo fanno, lo fanno a modo proprio.

Se le giacche di pelle sono la tua passione, ma anche se non hai mai indossato un chiodo in vita tuta ti invitiamo a fare questo test: capire come il nostro carattere viene percepito dalle persone che ci circondano è un passo importante per migliorarci e diventare persone più mature e consapevoli.

Test del Chiodo

Per eseguire correttamente questo test basta semplicemente osservare i quattro modelli di chiodo che ti proponiamo e scegliere quello che più si addice alla tua personalità. Non barare e non pensare nemmeno a quale chiodo potresti indossare davvero tutti i giorni: scegli solo sulla base di ciò che ti piace e di ciò che desideri.

1 – Il chiodo borchiato

Questo modello è in assoluto il chiodo di tipo più classico. In pelle nera e con la classica cerniera laterale, è decorato da una grande quantità di borchie metalliche lungo i profili del petto e del collo.

Si tratta di un modello molto severo e rigoroso: anche se un chiodo è una giacca sportiva ci sono dei canoni di eleganza molto rigorosa che i veri cultori del chiodo rispettano a tutti i costi. Un modello total black con dettagli metallici è in assoluto il più classico esempio di eleganza rock.

Se hai scelto questo chiodo significa che sei una donna molto decisa, che non ha paura di mettersi in gioco e di esporsi per difendere le proprie idee e i propri punti di vista. Non hai paura di esporti e probabilmente sei la prima ad aprire un discorso ma anche quella che lo chiude: avere l’ultima parola è probabilmente uno dei più grandi piaceri della vita, no?

Le persone che hanno a che fare con te si dividono tra coloro che ti apprezzano per questo carattere deciso ed estremamente diretto e quelli che ti temono per la tua abitudine a non scendere a compromessi!

2 – Il chiodo rosa

Il chiodo è una giacca di pelle tradizionalmente maschile e il rosa è il colore femminile per eccellenza. Per questo motivo il chiodo rosa è la perfetta via di mezzo per esprimere la particolare commistione tra le caratteristiche maschili e femminili della tua personalità.

Chi ama la moda “tradizionale” e pensa che si debbano rispettare certe regole probabilmente storcerà il naso davanti a un giubbotto di pelle dai colori pastello, ma di certo non è un tuo problema!

Se hai scelto il chiodo in pelle rosa significa che sei una donna forte, che però non ama essere aggressiva.

Pensi che con la gentilezza si possano ottenere molte cose e che non c’è bisogno di spaventare la gente per affermare la propria volontà. Ti piace essere ammirata e alla moda, ti piace seguire le tendenze ma distinguerti dalla massa.

Se c’è una cosa che non tolleri sono le persone che sottovalutano le tue potenzialità solo perché hai un aspetto sempre grazioso e ordinato. Si sbagliano di grosso!

3 – Il chiodo con pelliccia

Questo tipo di chiodo è un modello perfetto per il periodo di passaggio tra l’autunno e l’inverno. Si tratta infatti di un chiodo molto caldo e confortevole, sicuramente molto più piacevole da indossare rispetto ai “freddi e rigidi” modelli classici.

L’aspetto più chic di questo modello è ovviamente il bavero con la pelliccia in vista: indossandolo sembra quasi di essere una regina con il suo mantello bordato di ermellino!

Se hai scelto questa giacca secondo il test del chiodo sei una persona forte ma molto accomodante. Se credi in qualcosa o sei fermamente convinta della tua opinione è molto difficile farti cambiare idea, ma se ti rendi conto che arrivare a una mediazione sia strettamente necessario sei disposta a scendere a compromessi.

Per questa grande maturità di carattere sei davvero molto apprezzata dalle persone che ti circondano, soprattutto in ambito lavorativo: uno dei tuoi grandi pregi consiste nel saper mettere tutti a proprio agio, in modo che possano esprimere al meglio le proprie potenzialità. Una cosa è certa: tutti ti adorano!

4 – Il chiodo ricamato

Questo particolarissimo modello di chiodo è una versione ingentilita del classico chiodo di pelle che abbiamo proposto nella prima scelta. Si tratta di un capo che mantiene inalterato l’aspetto generale della giacca classica (pelle nera, dettagli in metallo) ma che aggiunge alla forza espressa dal nero e dalla pelle un’attenzione per i dettagli e una grande poeticità, espressa dai bellissimi motivi floreali ricamati su tutta la giacca.

Se hai scelto questo chiodo tra tutti quelli che abbiamo proposto sei una persona dall’animo artistico, in grado di cogliere il bello in qualsiasi aspetto della vita e che si impegna costantemente a rendere migliore la propria esistenza e quella degli altri.

Non bisogna però commettere l’errore di credere che tu sia una nuova Madre Teresa. Al contrario: sei una persona molto decisa e indipendente che fa del bene fino a che ritiene che gli altri lo meritino.

Nel momento in cui senti che i tuoi sforzi sono sprecati oppure che non vieni apprezzata abbastanza da coloro a cui riservi le tue attenzioni, tendi a esprimere molto chiaramente il tuo scontento oppure a sparire senza lasciare traccia e con una glaciale indifferenza. È di sicuro la scelta giusta, ma sei sicura di non essere troppo dura a volte?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.