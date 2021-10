Quanto ci metti per prepararti? Il nostro test ci svela chi sei veramente

Pronta per il nostro test sul tuo tempo di preparazione? Scopriamo chi sei a seconda di quanto tempo ci metti per uscire di casa!

Ci sono persone che se si stanno dirigendo verso l’Apocalisse o verso il proprio bar preferito per prendere il caffè, devono essere comunque preparate al meglio.

Per caso sei una di queste?

Con il nostro test della personalità di oggi abbiamo deciso di svelare veramente chi sei ponendoti una domanda veramente molto semplice.

Ma quanto tempo ci metti a prepararti?

Scegliendo una delle quattro opzioni che ti proponiamo (o arrotando rispetto a quanto ci metti effettivamente) avrai il tuo responso.

Che ne dici: ti va di giocare con noi?

Test sul tuo tempo di preparazione: quanto ci metti ad uscire di casa rivela chi sei

Sei una di quelle persone alle quali gli altri danno sempre orari “sballati“, nel vano tentativo di farti arrivare in tempo, oppure sei sempre pronta all’azione?

Con il nostro test di oggi scopriremo che tipo di persona sei grazie ad una semplicissima domanda: ma quanto ci metti a prepararti?

Prendiamo in considerazione solo i minuti che ti ci vogliono per uscire di casa: ci sono persone che in dieci minuti si truccano alla perfezione, si fanno i boccoli e cambiano tre outfit mentre, al contrario, esistono persone che ci mettono un’ora per infilarsi felpa e sneakers.

Anche se, ovviamente, chi deve truccarsi, pettinarsi e vestirsi può metterci di più di chi, magari, invece si infila solo il cappotto, noi davvero non vogliamo sapere quanto o come ti prepari.

Ci serve solo il numero di minuti, approssimativo, che ti servono per uscire di casa.

Quale sceglierai tra le nostre quattro opzioni?

Sei una tipa da cinque, dieci, venti o trenta (e più) minuti?

Scopriamo cosa racconta di te la tua scelta!

I responsi del nostro test di personalità di oggi

cinque minuti : ehi, sei veramente Flash quando si tratta di uscire di casa ! Ma dove devi correre?

Per te, la vita, è qualcosa che capita veramente una volta sola: ogni lasciata è persa ed ogni momento passato a spazzolarsi i capelli , piuttosto che ridere con gli amici, decisamente sprecato.

Prepararsi? Già è tanto se, uscendo di casa, ti metti le scarpe ! (E, in inverno, spesso esci senza sciarpa e guanti e poco ci manca che ti scordi anche il cappotto).

Per te il rapporto con gli altri è tutto: detesti stare da solo a casa e, soprattutto, non vorresti mai far aspettare qualcuno mentre tu sei in ritardo !

“ Prepararsi ” è un concetto che ti è del tutto sconosciuto : tu sei sempre pronto e pronta!

Non ti interessa sembrare sempre bellissimo o stare attento a cosa indossi: per te è importante esserci, per gli altri e per la situazione.

Hai tantissimi amici e tantissimi impegni : se ti dovessi preparare ogni volta non usciresti più di casa !

Sei una persona precisa, che ama più di tutto sapere di avere tutto sotto controllo. Non ci metti dieci minuti ad uscire perché ti stai facendo la piega con il phon o perché devi ultimare l’ombretto, questo no!

Sei attento a chiudere tutti i rubinetti e le serrande di casa, a controllare di avere le chiavi, il portafoglio, il cellulare e anche il gel igienizzante. Non si sa mai!

(Da quando c’è il Covid-19, poi, non esci assolutamente senza una mascherina di riserva).

Insomma, sei una persona che preferisce essere tranquilla fuori di casa ed avere tutto l’occorrente.

Ti prepari, questo è certo, ma fai anche caso a cosa potrebbe esserti utile non appena sei fuori! Sei considerato da tutti la “mamma” del gruppo: se c’è bisogno di qualcosa (dai fazzoletti al giacchetto per coprirsi) tu sei la persona giusta!

venti minuti : alla fine metterci venti minuti non è un tempo così male per uscire di casa, non è vero?

Evidentemente, se ti ci vuole così “tanto” per prepararti, sei una persona che desidera assolutamente proiettare un’immagine di successo !

Sei una persona decisa, con i piedi per terra e le idee chiare : nessuno può vederti spettinata o senza trucco!

Per te, uscire di casa vuol dire mostrare il tuo biglietto da visita migliore: te stessa!

Non ci sono occasioni “ poco importanti “. Anche andando a prendere un caffè sotto casa potresti incontrare l’uomo o la donna della tua vita .

Non possono assolutamente vederti sciatta o sciatto!

Hai un grande rispetto di te e del tuo corpo e ti tratti con cura; fai attività fisica, ti assicuri di prendere aria e sole almeno una volta al giorno e hai, in definitiva, un’attenzione particolare (e giustissima) verso di te!

Sia che si tratti di racimolare la voglia e le forze per alzarti dal letto ed affrontare le intemperie per uscire con gli altri, sia che si tratti del fatto che hai bisogno di tantissimo tempo per mettere insieme il tuo outfit, possiamo ben dire che sei una delle persone “più lente” quando si tratta di prepararsi.

Ma perché? Ti possiamo dire che, forse, dovresti interrogarti sul fatto che potresti essere una persona introversa.

Questo non vuol dire che tu non sia socievole con gli altri ma, semplicemente, che preferisci stare con te stessa piuttosto che con gli altri.

Metterci così tanto per prepararsi potrebbe voler dire che il tuo spazio, la tua comfort zone è più importante di qualsiasi altra cosa!

(Oltre, ovviamente, che ti potrebbe anche semplicemente piacere farti vedere sempre al top. Ma c’è un limite a tutto, no?).

Che ne dici: è vero che preferisci la tua palette, il tuo mascara oppure semplicemente il tuo divano agli altri?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.