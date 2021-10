Se stai cercando lo stile di arredamento più adatto a te scopri i consigli degli astrologici studiati in base al tuo segno zodiacale.

Ogni segno zodiacale ha una propria personalità e preferenze. In base a queste è possibile capire quale arredamento li farebbe sentire più a loro agio a casa.

Dopo averti svelato qual é la pianta più adatta a te in base al tuo segno zodiacale e per quale tema del matrimonio optare per sentirti a tuo agio nel giorno più speciale della tua vita, oggi ti sveliamo come dovresti arredare la tua casa per sentirti al meglio tra le mura domestiche.

Test: come dovresti arredare la tua casa in base al tuo segno zodiacale

ARIETE

Essendo un segno iperattivo e impulsivo dovrebbe optare per un arredamento contemporaneo che rispecchia il momento. Per lui si adatta un arredamento moderno, minimalista, di design. Non hai bisogno di grandi spazi, basta anche un appartamento, l’importante è che sia ben organizzato e che abbia le pareti neutre con pochi colori vivaci come il rosso che risaltino alcune pareti.

TORO

Il Toro è un segno che ha bisogno di confort e di sentire il tepore familiare. Il tuo arredamento ideale è un arredamento che crea un’atmosfera conviviale, un divano comodo che può ospitare tutta la famiglia, un caminetto intorno al quale chiacchierare, candele profumate e il profumo di piatti speciali sui fornelli sono più importanti del mobilio scelto. Ti basta avere egli spazi luminosi e alle pareti colori caldi come l’ocra. Ti piacciono i mobili che sopravvivono al passare del tempo e moltissime piante e fiori intorno a te.

GEMELLI

Il Gemelli è un segno che ama l’allegria e ha una grande creatività. Questo segno si adatta a ogni ambiente l’importante è che la sua casa evochi allegria. Solitamente gli piace mescolare stili e colori e gli piace stravolgere tutto a seconda dell’umore del periodo. L’ideale per te sono mobili semplici e poco pesanti, a contrasto con pareti elaborate dove primeggiano colori quali giallo, il lavanda e l’argento. Il tutto dovrebbe essere arricchito con oggetti di design e oggetti con valore affettivo. La tua casa deve essere insolita per farti stare bene.

CANCRO

Il Cancro è un segno molto sensibile e creativo. Per stare bene ha bisogno di una vita serena, rapporti solidi, equilibrio e una casa spaziosa da vivere. Il Cancro ama gli ambienti luminosi, puliti, lontani dal caos cittadino. Dovresti dipingere le pareti con colori pastello in modo da ricreare un’atmosfera armoniosa e rassicurante a contrasto con mobili semplici e di colori neutri come il bianco.

LEONE

Il leone è un segno orgoglioso con una personalità carismatica. Per sentirsi pienamente a suo agio ha bisogno di spazi grandi, come un castello ristrutturato. Ti piace una casa lussuosa, con grandi lampadari brillanti, specchi, tappeti, poltrone di velluto, e decori di ogni tipo. Non possono mancare quadri importanti e una serie di oggetti unici e preziosi e pareti in oro.

VERGINE

La Vergine ha una personalità sensibile, aspira alla perfezione, è meticoloso, ordinato ha bisogno di spazi puliti dove tutto si trova esattamente al proprio posto. Ha bisogno di grandi armadi dove tutto è sistemato con cura in modo da trovare quello che cerca con facilità. Detesti ogni forma di accumolo. A casa tua non possono mancare mobili raffinati, mazzi di fiori e spazi verdi. Ami i colori neutri come il blu, il beige, il grigio chiaro. Sulle pareti dovresti mettere belle foto di famiglia.

BILANCIA

La Bilancia ama una casa perfetta sapientemente decorata. In casa ricerchi l’armonia perfetta. Ami lo stile scandinavo e sei molto attratto dall’arte. In casa tua non possono mancare mobili di design, oggetti di lusso, i colori del legno. La cosa importante è che tutto sia funzionale.

SCORPIONE

Lo scorpione è un segno attratto dal mistero e non ama far trapelare le sue emozioni. Sente una grande attrazione per il colore rosso per via del suo lato molto passionale, passionale, ti piace la seta e il velluto, vuoi una casa luminosa ma che abbia angoli ombreggiati. Odi la routine, anche in casa hai spesso bisogno di cambiare il layout dei mobili. Ami mescolare gli stili diversi che esprimono il tuo essere enigmatico.

SAGITTARIO

Il sagittario ha bisogno di vivere una vita piena di avventure. Non vuole annoiarsi e ama viaggiare. Ha bisogno di una casa non convenzionale, ricca di cimeli dei suoi viaggi, a casa tua si possono trovare maschere africane, statue buddiste, djembe, dipinti marini, tutti ricordi. Vuoi uno spazio che sia semplice ma autentico, con interni dai colori vivaci. Quando entri in casa vuoi sentire una energia positiva.

CAPRICORNO

Molto pragmatico, grande lavoratore, questo segno ha un gusto molto classico. A casa tua primeggia un arredamento sobrio, con oggetti d’antiquariato. Ami il legno e la pietra e non desideri colori accesi ma sobri e neutri come il marrone. Poche decorazioni. Passi molto tempo al lavoro e non hai tempo di spolverare.

ACQUARIO

L’acquario è un segno libero, indipendente, ha bisogno i vivere in una casa abbastanza grande da poter liberare tutta la sua immaginazione. Ama gli ambienti aperti, con molte arcate e tante finestre, in modo da non avere troppi ostacoli visivi e poter godere di una vista totale dell’orizzonte. Per l’acquario ci vuole un open space, funzionale con un arredamento moderno. I colori metallici come il blu ciano, il grigio antracite o il blu turchese dovrebbero primeggiare sulle tue pareti.

PESCI

Il Pesci sogna molto, ha una fervida fantasia e non tiene mai i piedi completamente per terra. Sempre un pò tra il surreale e la realtà, ha bisogno di riprodurre questa dualità anche in casa, mixando almeno due stili. I colori del mare sono i suoi preferiti, in casa sua non possono mancare tende vaporose e cuscini coloratissimi, che invitano a sognare. Non ami gli ambienti troppo raccolti, preferisci case con spazi aperti, grandi finestre, verande o terrazze. L’ideale sarebbe predisporre uno spazio tutto suo dove potersi dedicare all’arte.