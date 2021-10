Non sopporti la gelosia in amore? Non fare mai coppia con questi 3 segni

La gelosia in amore potrebbe essere un problema. Se non tolleri questa forma di possessività nel rapporto evita di fare coppia con questi segni zodiacali.

Ti viene l’orticaria anche solo all’idea di avere una relazione con un partner geloso e possessivo? In questo caso dovresti affidarti ai consigli degli astrologi ed evitare di fare coppia con i 3 segni zodiacali più gelosi dell’oroscopo.

Alla base di ogni relazione di successo vi è sicuramente la fiducia reciproca. La fiducia è un pilastro del rapporto e quando questa vacilla la relazione stessa rischia di spezzarsi. All’interno della coppia sono molti i motivi che portano i partner a dubitare dell’altro: qualche errore di troppo, sospetti infondati, o persino insicurezze legate alla propria personalità e al proprio trascorso. Quando si manifesta questa mancanza di fiducia, solitamente il partner inizia ad essere eccessivamente geloso, il problema è che molte persone non riescono a tollerare la gelosia nel rapporto e si creano molte incomprensioni. Se anche tu non tolleri la gelosia ti consigliamo di tenerti alla larga dei 3 segni zodiacali più gelosi in amore.

Amore e gelosia: ecco i 3 segni zodiacali più gelosi dell’oroscopo

Un pizzico i gelosia nel rapporto non crea problemi, ma quando diventa eccessiva è davvero un brutto difetto. Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali sono gelosi per natura, e non riescono ad esercitare autocontrollo per limitare gli effetti di questo comportamento sulla coppia. La gelosia è spesso legata ad una mancanza di autostima. Se non ci amiamo noi stessi non riusciamo a comprendere come possa amarci l’altro e veniamo assaliti dai dubbi che non fanno che accrescere la paura di perdere la persona amata.

Tra i segni zodiacali ce ne sono 3 eccessivamente gelosi:

Lo Scorpione

Lo Scorpione è molto passionale e molto possessivo, spesso la sua gelosia è maniacale. Questo segno è molto lunatico, i suoi stati d’animo cambiano velocemente e gli basta poco per manifestare la sua gelosia ossessiva. Questo segno in amore è attanagliato dalla paura di perdere l’altro, è molto fedele e pretende fedeltà anche dall’altro. Se viene tradito non perdona.

Il Leone

Il Leone è molto orgoglioso e gli piace stare al centro dell’attenzione anche nella vita privata. Per lui il rapporto di coppia è un rapporto che si fonda sul concetto di esclusività. Non ama la competizione ne i paragoni, di nessun tipo, si vuole sentire sempre il padrone del mondo.

L’Ariete

L’ariete è un segno possessivo e impulsivo, i suoi attacchi di gelosia spesso sono infondati e improvvisi. Sono molto devastanti ma per fortuna durano poco. Si placa quasi immediatamente.