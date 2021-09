Test delle Fontane | Scegline una e ti dirò quanto sei generosa

Con il test delle Fontane potrai analizzare la tua generosità: è un pregio che tutti vorremmo avere e che viene universalmente considerato una virtù importante.

Ovviamente però essere generosi è un tratto del carattere molto difficile da mantenere inalterato per tutta la vita: a volte le nostre azioni cambiano a seconda delle risposte che riceviamo dall’ambiente esterno e anche dalle reazioni delle altre persone a ciò che facciamo per loro.

Anche le persone più buone e generose, quindi, potrebbero finire con il diventare molto più “egoiste” nel corso della vita, soprattutto se sono state segnate da delusioni e brutte esperienze causate da persone che erano state considerate amiche e di cui ci si fidava.

Proprio su questo principio si basa il nostro test di oggi, grazie al quale ti daremo la possibilità di capire quanto sei generosa in questo momento della tua vita.

Sappiamo che la fontana sembra un oggetto difficile da collegare alla caratteristica della generosità, ma i testi psicologici che “giocano” con l’inconscio funzionano molto meglio se la connessione tra gioco e soluzione è difficile da individuare al primo sguardo.

Test delle Fontane

Per eseguire correttamente questo test dovrai osservare l’immagine e scegliere la fontana che ti attrae di più. I motivi della tua scelta possono essere i più diversi: ad attirarti può essere la forma, la grandezza o il colore della fontana. Sappi che non c’è una risposta sbagliata, ma che più sceglierai d’impulso più il test sarà efficace e sarà in grado di rivelarti chi sei davvero.

1 – Fontana classica

L’immagine n.1 rappresenta la più classica rappresentazione di una fontana pubblica. Nel corso della nostra vita abbiamo avuto modo di incontrare fontane del genere in moltissime occasioni e, proprio per questo motivo, si tratta di un arredo urbano molto familiare.

Se hai scelto questa fontana significa che sei riuscita a mantenere inalterata la tua generosità nel corso della tua vita. Sei riuscita a esercitarla nella maniera più giusta per il tuo carattere e non ti sei lasciata scoraggiare da situazioni incresciose o da episodi di ingratitudine.

Proprio l’ingratitudine, infatti, è l’ostacolo più grande per le persone generose. Nel corso della tua vita hai dimostrato di essere abbastanza forte da ignorare l’ingratitudine delle persone. Semplicemente, quando hai capito che qualcuno non meritava la tua generosità, hai smesso di essere gentile nei suoi confronti.

Si tratta di un atteggiamento molto maturo e saggio, perché ti permette di preservare il tuo benessere emotivo e ti impedirà di sentirti “sfruttata”.

2 – Fontana Quadrata

Questa fontana è estremamente moderna ed essenziale, non assomiglia alle fontane che normalmente abbelliscono le nostre città. Ha forme essenziali e ordinate, che non concedono assolutamente niente ai fronzoli.

Se hai scelto la seconda immagine probabilmente assomigli molto a questa fontana: hai imparato a dosare molto accuratamente i tuoi slanci di generosità perché in passato, probabilmente, qualcuno se ne è approfittato.

Oggi sei una persona generosa solo con alcune persone, mentre eviti accuratamente di fare il più piccolo gesto di gentilezza nei confronti di chi non conosci bene o di cui non ti fidi ancora abbastanza. Probabilmente sei stata ferita dalla vita e hai avuto bisogno di chiuderti in te stessa per ritrovare un giusto equilibrio tra ciò che sei e ciò che è necessario fare per proteggerti dalle cattive intenzioni degli altri.

