Test: quale piega preferisci per i tuoi capelli? Scopri cosa rivela di te il tuo look

Il modo in cui porti i capelli può rivelare molto della tua personalità. Scopri cosa rivela di te la tua piega dei capelli preferita.

Ti abbiamo raccontato cosa comunichi attraverso il colore dei tuoi capelli, oggi ti sveliamo cosa comunica la tua tua piega preferita. Jean Haner, esperta di fisiognomica e autrice di The Wisdom of Your Face ha svelato il tipo di personalità che corrisponde alle diverse ciocche di capelli.

Il proverbio recita: “Per ogni riccio un capriccio”, scopriamo se secondo l’esperta di fisiognomica il proverbio corrisponde a realtà e quali altri tratti caratteriali sono legati alla piega dei nostri capelli.

Dimmi quale piega preferisci e ti dirò chi sei

1. I capelli lisci

Se preferisci i capelli lisci e hai i capelli spessi e folti significa che sei naturalmente dotata di un grande temperamento e di una forte personalità. Sei una persona caparbia, i tuoi capelli lisci e dritti nascondono una grande carica di energia.

Se i tuoi capelli lisci sono sottili, significa che sei una persona sensibile e molto delicata, sei tendenzialmente pigra per cui non ti senti attratta da sport estremi e adrenalitici ma preferisci fare lunghe passeggiate. La tua pigrizia qualche volta si manifesta anche a letto con periodi di calo del desiderio.

Se invece i tuoi capelli sono naturalmente ricci ma li lisci con la piastra significa che sei una persona che ha bisogno di ritrovare la sua tranquillità. I tuoi capelli ondulati indicano curve e lisciandoli cerchi di stabilire un rettilineo, probabilmente il tuo intento è quello di ripristinare il tuo equilibrio interiore.

2. I capelli mossi

I capelli mossi rivelano una personalità brillante, intelligente, creativa e innovativa. Le persone con i capelli mossi sono energiche, determinate ed empatiche. Sono persone in grado di capire e connettersi con chiunque ma che hanno spesso bisogno di preservare momenti di solitudine. La tua libertà è sacra per te, un pò come i tuoi capelli, ti piace essere allo stato selvaggio. In amore mostri di essere poco propensa a creare rapporti solidi e duraturi monogami.

Se hai i capelli sottili e ondulati, significa che manifesti la tendenza a trattenere la tua creatività e la tua energia, sei una persona che non fa sprechi di energia perché sai che arriva il momento in cui ti serve la dose extra.

3. I capelli ricci

I capelli ricci sono i capelli delle persone veloci, scattanti, focose. Hai una personalità molto forte e tendi a prevaricare e a dire agli altri cosa fare, e a tratti sei un pò aggressiva, probabilmente a questa tua tendenza si riferisce il proverbio “Ogni riccio un capriccio”. In amore sei molto passionale e hai un intuito molto sviluppato anche se preferisci affidarti al tuo ragionamento logico.

I capelli ricci con qualche onda denotano una personalità che ha bisogno di divertirsi. Ogni onda indica un desiderio nascosto, qualcosa che ti serve per dare quel tocco in più alla tua vita, come una esperienza eccitante, un vestito nuovo, un viaggio verso luoghi inesplorati.

4. I capelli al naturale

Se i tuoi capelli al naturale sono lunghi significa che sei una persona molto sentimentale. Ti fai governare dai sentimenti in ogni ambito della tua vita, sei una persona estremamente romantica, vedi e metti l’amore in ogni cosa. Passi molto tempo a sognare e a pensare, adori praticare meditazione.

Se i tuoi capelli al naturale hanno un effetto spettinato e sono di corta e media lunghezza significa che sei una persona che tende ad essere frustrata. Questa frustrazione dipende molto dalla tua incapacità di portare pazienza. Inoltre sei una persona disordinata e questo disordine rivela un amente confusa che ha bisogno di ragionare per rimettere in ordine le idee. A forza di ragionare hai affinato il tuo buon senso e le tue doti pragmatiche.