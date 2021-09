È la prima volta che lo fate? Ecco le posizioni da provare

Che ne dici: vuoi scoprire insieme a noi quali sono le posizioni per la prima volta da provare con il tuo partner? Ecco quelle migliori!

Magari hai appena conosciuto un nuovo partner e senti che la vostra “prima volta” si avvicina o magari stai davvero per farlo… per la prima volta in assoluto!

Non preoccuparti: qualunque sia il caso, abbiamo deciso di proporti cinque posizioni tra le migliori da provare con qualcuno nei vostri primi momenti.

Hai presente quando non potete fare a meno di levarvi le mani di dosso ma ancora non siete riusciti… beh, a mettervele addosso?

Abbiamo qui cinque posizioni che fanno al caso vostro: che ne dici, vale la pena dargli un’occhiata?

Le posizioni per la prima volta: ecco quelle da provare con il partner

Tutti lo abbiamo fatto una “prima volta”: che si tratti della prima volta con un nuovo partner o della prima volta in generale diciamo che poco cambia.

Ovviamente, la prima volta è comunque un momento di scoperta, mentre ci approcciamo ad una nuova persona.

Non è sempre semplice sapere cosa fare e come farlo! Per questo motivo abbiamo pensato, quindi, di suggerirti cinque posizioni per la prima volta.

Potete leggerle insieme oppure provarle per evitare di avere “troppa paura” ed avere prime volte… decisamente dimenticabili.

Diciamoci la verità: già la primissima prima volta non è quasi mai una esperienza fantasmagorica ma spesso anche le prime volte con nuovi partner possono essere molto confuse e decisamente deludenti!

A noi piace una cosa, al partner un’altra o abituato a farla in un’altra maniera: non è mica semplice capire che cosa passa per la testa dell’altro!

Ecco, quindi, cinque posizioni che possono veramente aiutarvi: che ne dite, vale la pena fare un tentativo?

missionario… con un twist : ehi, dopotutto è la posizione più classica e conosciuta al mondo per un motivo!

Invece di farlo come sempre, però, ricordati di tirare su le gambe intorno ai suoi fianchi e stringere le cosce: in questo modo, quindi, potrai muoverti su e giù e anche fargli capire direttamente con il tuo corpo quando il ritmo è troppo veloce .

In molti trattano il missionario come se si trattasse di una posizione noiosa: in realtà, però, la vicinanza dei volti , la possibilità di guardarsi negli occhi e di parlarsi la rende una delle posizioni più sensuali ! Provare… beh, per credere!

missionario… con un twist : ehi, dopotutto è la posizione più classica e conosciuta al mondo per un motivo!

Invece di farlo come sempre, però, ricordati di tirare su le gambe intorno ai suoi fianchi e stringere le cosce: in questo modo, quindi, potrai muoverti su e giù e anche fargli capire direttamente con il tuo corpo quando il ritmo è troppo veloce .

In molti trattano il missionario come se si trattasse di una posizione noiosa: in realtà, però, la vicinanza dei volti , la possibilità di guardarsi negli occhi e di parlarsi la rende una delle posizioni più sensuali ! Provare… beh, per credere!

il dragone: no, tranquilli, non ci sono fiamme roventi o mostri alati in ballo in questa posizione!

Semplicemente, se non vi sentite estremamente a vostro agio per la prima volta con un partner che non conoscete bene, potete provare questa variante del missionario… al contrario!

Tu sei sdraiata sulla pancia, mentre il partner che penetra ti si sdraia sopra (ovviamente senza schiacciarti). La penetrazione avviene in maniera più controllata per te (che puoi muovere i fianchi e direzionare meglio il tuo partner) e lontana dalla cervice.

(Spesso, quando il pene colpisce accidentalmente la cervice il rapporto diventa doloroso: così sei più tranquilla!). Ti basta inarcare la schiena per “approfondire” la questione!

