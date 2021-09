Test colore dei capelli: con quale di questi faresti “la pazzia”?

Tutti lo abbiamo pensato, almeno una volta, e il nostro test colore dei capelli ci svelerà finalmente il risultato. Pensato a cosa? Ah, ma semplicemente di fare una pazzia con i capelli!

No no, non fare finta di niente: lo sappiamo benissimo che in un passato non troppo remoto hai sognato di farti i capelli verdi.

Oppure blu, arancioni o multicolore! Inutile nascondersi: lo abbiamo davvero pensato tutti quanti!

Il nostro test di personalità di oggi vuole scoprire chi sei semplicemente grazie alla pazzia con i capelli che alla fine… hai deciso di non fare.

(Per ora. Non si sa mai che cosa ti riserva il futuro).

Test del colore dei capelli: scopri la tua vera personalità con il nostro test di oggi

Come avresti voluto tingerti i capelli? Quale fra queste opzioni rappresenta più il tuo piano? Ci sono i capelli viola, azzurri o rosa shocking ma anche l’opzione dei capelli multicolore.

Magari, proprio in questo momento, stai facendo il test mentre la tinta fa effetto sui capelli oppure una di queste pettinature ti sta convincendo a provarli per la prima volta.

Magari ancora sei completamente contenta e soddisfatta dei tuoi capelli (ci piacerebbe conoscerti, se esisti veramente) e non hai mai pensato di tingerli.

In ogni caso, sappi che scegliere un colore non vuol dire che dovrai correre dal parrucchiere o dalla parrucchiera per rivoluzionare la tua testa!

Quello che vogliamo fare, oggi, è semplicemente cercare di conoscerti meglio grazie a qualcosa di “innocuo“.

Prendi questo test, quindi, come un vero e proprio divertissement: come coloreresti i tuoi capelli, se potessi? Scopriamo subito che cosa svela di te la tua scelta!

rosa o fucsia : un colore accesso e decisamente brillante, capace di far girare tutte le teste. Questo è il tuo sogno ! (Ancora possibile da realizzare: chissà che cosa ha in serbo per te il futuro?).

Tipicamente il rosa e tutte le sue declinazioni sono associate al genere femminile anche se, in realtà, nell’antichità il rosa era il colore dei giovani uomini .

(Veniva usato per i ragazzi come colore prima del rosso che era il colore degli uomini adulti). Il fucsia è un colore positivo , allegro , vibrante : parla di potere ma anche di allegria , ottimismo e spensieratezza .

Se lo hai scelto sei una persona che guarda al futuro senza paura, pronta a combattere lo stress e lasciarti ispirare dagli stimoli che ti circondano. Non male , no?

Noi, oggi, vogliamo dirti qualche cosa di diverso (ed anche di più del solito). Certo, ovviamente se scegli i capelli multicolore sei una persona che gioca secondo le proprie regole e che non ha paura di niente. Secondo noi, però, sei anche una persona che potrebbe avere qualche difficoltà a prendere decisioni. In questo caso, quindi, non ti limiti e decidi di sperimentare con vari colori, varie tinte e numerose combinazioni.

Perché no? Finché la sperimentazione ha effetto solo su di te, sentiti ovviamente libero o libera di provare. Ricorda, però, che quando hai a che fare con gli altri è sempre meglio portare loro rispetto e renderli partecipi delle tue insicurezze o dei tuoi dubbi!

Vuoi conoscere il responso delle altre opzioni? Allora clicca sul pulsante qui sotto!