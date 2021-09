Test: dimmi quale accessorio usi per i tuoi capelli e ti dirò chi sei

Come ti piace sistemare i tuoi capelli? Hai un accessorio preferito per realizzare l’acconciatura perfetta? Ecco cosa rivela della tua personalità.

Dietro ogni cambiamento di look si nasconde una motivazione psicologica, molte volte inconsapevole. Anche la scelta dell’accessorio da usare per acconciare i capelli racconta molto di noi e del nostro carattere.

In fatto di capelli abbiamo gusti molto diversi. Al di la del taglio e del colore che scegliamo per comunicare la nostra personalità, anche la scelta dell’accessorio che usiamo più spesso è rivelatorio così come le nostre tendenze in fatto di capelli.

Se per esempio sei una persona che tende a cambiare spesso pettinatura e colore significa che hai un bisogno costante di ritrovare te stessa e di capire la tua identità. Probabilmente ti aiuterebbe intraprendere un percorso introspettivo per capire chi sei e cosa desideri veramente. Questi cambiamenti di look potrebbero anche dipendere dalla voglia di sperimentare e di dare un’immagine di te sempre diversa in modo da rispecchiare le diverse fasi della tua vita o i tuoi stati d’animo. In fondo anche i capelli, non solo gli abiti, possono esprimere il nostro umore, non a caso il proverbio recita “per ogni riccio un capriccio”.

Se invece tendi a portare sempre lo stesso taglio e lo stesso colore potrebbe significare due cose distinte:

hai semplicemente trovato un taglio o un colore ideale che ti piace come ti sta. Questo taglio ti fa sentire sicura di te e ti aiuta a mantenere il tuo equilibrio per questo preferisci non cambiare.

temi di osare, hai paura di sperimentare un look che non ti valorizza e la cosa ti inquieta tanto che preferisci mantenere sempre lo stesso look.

Infine anche la scelta del colore dei tuoi capelli riflette la tua personalità, se vuoi scoprire cosa racconta di te clicca sul link che segue.

LEGGI ANCHE —> Test personalità: scegli un colore di capelli e ti dirò chi sei

Test: dimmi quale accessorio preferisci e ti dirò chi sei

La scelta dell’accessorio dipende dalla nostra preferenza a tenere i capelli legati o sciolti.

CAPELLI LEGATI

Se porti spesso i capelli legati significa che sei una persona che ama le cose precise, perfette ed in ordine, anche in fatto di capelli. La chioma ribelle e i capelli indomabili non fanno per te che hai bisogno di mostrarti sempre decisamente in ordine. Questo è il motivo per il quale leghi i capelli con code, chignon e trecce e rendi il tutto più elegante con l’uso di specifici accessori.

Per un’acconciatura con capelli raccolti potresti preferire

FIOCCO

ELASTICO

FORCINE

Se preferisci il fiocco hai una personalità romantica

Se per dare un tocco di classe al tuo look ti affidi ai fiocchi significa che sei una donna molto romantica. Per te l’amore è il sale della vita e credi che non ci sia cosa più bella che mostrare agli agli di provare un sentimento bello e importante come questo. Non rinunci mai alla tua femminilità ma preferisci restare sul genere acqua e sapone piuttosto che apparire troppo artificiale con trucco pesante. Sei sempre una persona socievole e gentile e ti dispiace non trovare le stesse qualità in molte persone che frequenti. In amore dai tutta te stessa.

Se preferisci l’elastico hai una personalità pratica

Se per legare i capelli ricorri all’elastico significa che non rinunci alla praticità nella vita. Ami vestiti e vita confortevole, e questo non significa vivere nel lusso o avere bisogno di cose materiali per sentirti soddisfatta ma solo avere indosso scarpe e vestiti comodi, che non stringono e non comprimono e che esaltano lo stesso la tua femminilità e vivere una vita tranquilla senza conflitti. Sei una donna che procede per obiettivi grazie ai quali godi di molto successo a livello personale. Sia in amore che in amicizia ti circondi di persone delle quali puoi fidarti ciecamente.

Se preferisci le forcine hai una personalità creativa

Se utilizzi le forcine per acconciare i tuoi capelli significa che hai creatività da vendere. Le forcini per te non sono solo oggetti metallici ma delle piccole bacchette magiche che ti permettono di realizzare acconciature incredibili. Sei una donna con molta pazienza, ad ogni tuo capolavoro sei disposta a concedere il giusto tempo. Ami la compagnia di persone che suscitano il tuo interesse e che ti stimolino ad essere sempre migliore, sia nella vita privata che professionale. A volti non palesi i tuoi sentimenti perché hai una natura diffidente e hai bisogno di tempo per conoscere bene una persona prima di aprirti.

CAPELLI SCIOLTI

Se ami potare i capelli sciolti, ami sentire il senso del movimento tra i tuoi capelli, del vento significa che sei una persona che ama la libertà e che è sempre molto spontanea. Potresti preferire un taglio specifico per valorizzare i tuoi capelli sciolti e renderli voluminosi con un taglio scalato ideale per i capelli sottili o valorizzare il loro spessore che li rende fitti e dritti come spaghetti con un caschetto trasversale. Quel che è certo è che adori essere osservata, detesti qualsiasi forma di controllo che limiti la tua libertà, sei contro le regole e a favore dei piaceri.

Se ti piacciono i capelli sciolti per adornarli potresti usare fasce e cerchietti.

FASCIA

La fascia per una personalità semplice

La fascia spesso è allegra e colorata e trasferisce su di te quel tocco goliardico. Sei una persona molto semplice e ti basta poco per cambiare look come una bandana colorata da avvolgere alla testa. Ami molto viaggiare e goderti la vita, posti nuovi, sapori nuovi e persone che aggiungono ricordi preziosi alla tua vita sono qualcosa che per te non ha prezzo. Sei una persona indipendente e in amore cerchi un partner che sappia garantirti rispetto e uguaglianza e che ti ami molto.