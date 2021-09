Test delle Cattive Disney | Dimmi la tua preferita e ti dirò chi sei

Il test delle cattive Disney ti chiederà di ammettere quello che da piccola difficilmente avresti detto a qualcuno: che i personaggi più odiati in realtà ti piacciono un sacco!

Ogni cattiva dei classici Disney ha una personalità molto definita, degli obiettivi molto chiari e un enorme carisma: tutti pendono dalle loro labbra, hanno tantissima paura delle loro reazioni e, nella maggior parte dei casi, questi personaggi occupano una posizione importante all’interno della società.

Sono regine, nobildonne, streghe potentissime: le cattive Disney non avrebbero davvero niente da invidiare alle giovani principesse ma, come sappiamo benissimo, spesso è l’invidia a muovere le loro azioni.

Qual è il cattivissimo personaggio femminile che ha conquistato il tuo cuore e che di tanto in tanto ha ispirato le tue azioni? Diccelo e scoprirai quali sono (davvero) le ragioni per cui bisogna davvero aver paura di te!

Test delle Cattive Disney

Per fare questo test dovrai scegliere il personaggio che ti è sempre piaciuto di più o, in alternativa, il personaggio a cui vorresti assomigliare (se non in tutto almeno in qualcosa). Leggi le soluzioni e scopri perché è meglio non farti arrabbiare!

1 – Malefica, la strega de La Bella Addormentata

Il personaggio di Malefica è talmente affascinante e carismatico che nel corso degli ultimi anni è andata incontro a una profonda riattualizzazione e rivisitazione.

Quando comparve per la prima volta sugli schermi cinematografici venne dipinta come una strega potentissima e molto permalosa, che decise di punire il Re e la Regina per non averla invitata al battesimo della loro prima figlia.

In grado di trasformarsi in un drago spaventoso, Malefica è destinata ad essere sconfitta dal Principe Filippo, ma la sua tragica fine non ha mai reso questo personaggio meno forte e meno carismatico.

Se hai scelto Malefica non ti piace essere esclusa dagli eventi o dalle cerchie di amicizie di cui pensi di avere il diritto di far parte. Non ti piace nemmeno essere sminuita nel tuo aspetto, nelle tue capacità e nel tuo lavoro.

Sei estremamente vendicativa e, quando perdi la pazienza, finisci anche per prendertela con persone che non c’entrano assolutamente nulla (come Malefica fa con Aurora). Le persone dovrebbero avere molta paura di te quando ti fanno un torto oppure quando non ti tengono nella giusta considerazione!

2 – Grimilde, la Strega di Biancaneve

Prima cattiva Disney in assoluto, la Strega di Biancaneve è un personaggio che ha terrorizzato generazioni di bambine. Bellissima e crudele, la Regina – Strega è talmente gelosa di Biancaneve da ordinare a un cacciatore di strapparle il cuore e, quando capisce che la Principessa non è stata uccisa, decide di avvelenarla per tornare a essere la più bella del Reame.

Per quanto il personaggio di Grimilde sia davvero uno dei più cattivi della storia del cinema di animazione, è anche un personaggio di grande bellezza e carisma. Questa donna intelligente e volitiva non ha paura di usare tutte le armi che ha a propria disposizione per ottenere i suoi scopi ed è anche disposta a compiere gesti orrendi pur di primeggiare.

Se hai scelto questo personaggio molto probabilmente ami la sua forza e il suo carattere, ma anche le innumerevoli risorse che sembra possedere, tra cui bellezza, intelligenza, ricchezza e capacità magiche.

Come lei, hai un solo obiettivo nella vita: primeggiare sugli altri, soprattutto se sono donne, e sei disposta a fare qualunque cosa per ottenere i tuoi scopi. Saresti disposta a spettegolare, mentire, imbrogliare per essere “la più bella del Reame”? Probabilmente sì: le tue rivali dovrebbero avere davvero molta paura di te.

Hai scelto una delle altre cattive? Clicca su SUCCESSIVO per leggere la tua soluzione!