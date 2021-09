By

Questo test di osservazione misurerà il tuo grado di impulsività, cioè la tua tendenza ad agire prima di pensare o a pensare prima di agire.

L’impulsività spesso viene descritta come un difetto da correggere, ma in molti casi le persone impulsive sono le più decise, hanno le idee chiare su ciò che vogliono e sanno prendere decisioni in tempi davvero molto brevi.

Naturalmente esiste anche l’altra faccia della medaglia, ovvero l’eccesso di impulsività: le persone che non riescono a riflettere in maniera adeguata prima di compiere un’azione o di prendere una decisione spesso commettono errori di cui poi finiscono per pentirsi.

Per scoprire se anche tu sei destinata a pentirti di aver preso decisioni troppo affrettate ti proponiamo di fare questo test di osservazione ispirato ai quadri di Vincent Van Gogh.

Lo stile pittorico di Van Gogh si compone di moltissime piccole pennellate che vengono affiancate per creare paesaggi, oggetti e figure caratterizzati da linee di contorno molto sinuose, che danno l’impressione di un continuo movimento.

Per questo motivo, osservando il quadro potresti sentirti spaesata e confusa: è perfettamente normale che il tuo sguardo “si perda”, poiché questo dipinto è stato realizzato prendendo come ispirazione la pittura di Van Gogh, i suoi colori e le sue linee “vorticanti”.

