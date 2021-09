By

Qual é il tuo livello di narcisismo? Guarda questi diversi ritratti, scegli quello che ti piace di più e avrai la tua risposta.

Una persona narcisista è una persona che ama esageratamente se stesso tanto da porre la propria persona al di sopra di tutto, intellettualmente e fisicamente ci si sente superiori. Ci si pone su un altro livello, su un piedistallo dal quale si guarda con sommario disprezzo tutte le altre persone. Ognuno di noi dovrebbe amare se stesso ma bisognerebbe farlo senza esagerare. Scopri il tuo livello di narcisismo grazie a questo test.

Test: scegli un ritratto e scopri quanto sei narcisista

Il test di oggi ti pone davanti ad una scelta. L’immagine mostra 4 ritratti, osservali attentamente, uno dopo l’altro ed esprimi una preferenza. Tra questi ritratti scegliete quello che vi entusiasma di più. La vostra scelta è dettata dall’inconscio e rivelerà il livello di narcisismo di ciascuno di voi.

Sigmund Freud affermò che siamo tutti narcisisti, ma ognuno ad un livello diverso, è giunta l’ora di scoprire il tuo livello.

Soluzione del test del narcisista

Quale immagine hai scelto? Scopriamo insieme cosa rivela la tua risposta.

Se hai scelto il ritratto n. 1

Se preferisci il primo ritratto significa che hai una personalità riservata e modesta. Sei una persona con una certa classe ma non ti piace metterti in mostra e pavoneggiarti. Le tue qualità sono note a tutti anche se non te ne vanti. In realtà quando gli altri ti fanno apprezzamenti ti intimidisci, il tuo livello di narcisismo è davvero molto basso.

Se hai scelto il ritratto n. 2

Il secondo ritratto ti ha attirato maggiormente? Sicuramente perché sei una persona eccentrica e vanitosa, ti piace avere uno stile tutto tuo e ti piace mostrare una tua identità consolidata.

Sei una persona coerente con principi e valori saldi, sai di avere dei difetti ma sai di avere anche dei pregi. Il tuo livello di narcisismo è moderato. Ti fa piacere essere ammirata dagli altri, questo non ti fa sentire in imbarazzo, ma non ricerchi spasmodicamente ammirazione. Vivi bene nella tua pelle e vai d’accordo con tutti.

Se hai scelto il ritratto n. 3

Se hai scelto il terzo ritratto significa che adori essere al centro dell’attenzione e sotto i riflettori. Se non passi inosservato è meglio. Sai di essere una persona con molte doti e usi tutte le armi che possiedi per fare colpo sulle persone che destano il tuo interesse. Quando ti metti in testa una cosa la ottieni. Il tuo livello di narcisismo è superiore alla media.

Se hai scelto il ritratto n. 4

L’ultimo ritratto indica che il tuo livello di narcisismo è molto alto, ma è un sano livello di narcisismo. E’ quel tipo di narcisismo che ti fa stare bene, che ti sprona a lavorare su te stesso, a dare il meglio, ad accettarti anche se non sei perfetta. Sei una persona che si migliora continuamente, ti prendi molta cura del tuo corpo e ti piace mostrarti sempre perfetta. Non rinunci alla tua libertà. Ti piace essere circondata da amici allegri e positivi. Spesso ti concentri troppo su te stesso e non avverti la sensazione di soddisfazione di quando raggiungi i tuoi traguardi.