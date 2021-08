Ecco alcune delle possibili cause che si nascondono dietro il calo del desiderio in coppia: scopriamole insieme (in modo da capirle meglio!).

Sappiamo tutti che, soprattutto quando si parla di relazione di lunga data, c’è il rischio che il desiderio finisca per subire delle variazioni.

Non è la prima volta che ne parliamo e, soprattutto, si tratterebbe di uno stigma da affrontare una volta per tutte.

Non è di certo detto, infatti, che una relazione di lunga data debba basarsi solo ed esclusivamente sui rapporti fisici!

Fare l’amore non è solo una questione di ferormoni e di eccitazione ma anche e soprattutto di emozioni e psicologia.

Se a volte “cala”, però, sarebbe meglio scoprire quali sono le cause e capire perché succede: ecco alcune tra le più comuni che magari ignori!

Calo del desiderio in coppia: scopriamo le cause che riguardano i rapporti duraturi

Inutile vergognarsi oppure leggere questo articolo con le mani a coppa sullo schermo, cercando di non farsi vedere dagli altri.

Tutti (ma proprio tutti) hanno passato un periodo di calo del desiderio in coppia: non c’è veramente niente di male ad ammetterlo!

Le coppie durature attraversano numerosi momenti, alcuni dei quali possono non essere veramente esaltanti.

Se il calo del desiderio è uno degli effetti più “normali” della relazione duratura, troppo spesso però capita che nessuno ne parli o ne voglia parlare.

Il risultato? Appena “non hai più voglia” di fare l’amore, vai immediatamente in crisi e finisci per “forzarti“.

Niente di più sbagliato! Fare l’amore deve essere qualcosa di spontaneo e meraviglioso e non una “gara” od un obbligo.

Spesso, però, ci sono numerosi momenti della nostra vita oltre a motivazioni e cause psicologiche e fisiche che si frappongono fra noi ed il desiderio.

Non vuoi scoprire quali sono i più comuni (di cui, magari, non hai mai sentito parlare)?

smart o non smart working : lo avevamo già detto in questo articolo, quando parlavamo del più famoso terzo incomodo tra te ed il tuo partner.

Lo smart working può uccidere la libido e renderti veramente poco propensa… ai rapporti intimi!

Non si tratta certo di una novità: stare tutto il giorno di fronte al computer, senza distrarsi, senza uscire e senza doversi neanche levare il pigiama non può far bene alla tua vita intima.

A volte non abbiamo scelta e, quindi, è importantissimo cercare di differenziare il momento del lavoro da quello dell’intimità.

Essere troppo preoccupati per il proprio successo lavorativo può fare dei danni veramente grandi: prenditi un momento per essere solo te stesso!

Quello di uccidere la libido! Antidepressivi od antiepilettici hanno effetti importanti sulla vostra eccitazione. Possono avere effetti collaterali importanti e rendere il vostro rapporto di coppia piuttosto difficile. Per sapere gli effetti di ogni farmaco che assumete, ovviamente, è meglio consultare il vostro medico.

Saprà dirvi se ci sono e, soprattutto, quali sono: meglio parlare sempre con un dottore prima di prendere decisioni che riguardano le medicine!

