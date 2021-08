Vuoi scoprire dove sta andando la tua vita? Allora inforca una bicicletta e vai! Il test della bicicletta farà il resto: qual è la tua preferita?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test decisamente interessante: quello che ci dirà dove stai andando nella vita!

A tantissime persone, infatti, capita di rimanere “incastrati” od impantanati in momenti non proprio esaltanti della propria esistenza.

Oppure, come capita ancora più spesso, a volte sei felice e non sai neanche di esserlo. Ma come è possibile?

Scopriamolo insieme con il test della personalità che ti proponiamo oggi: che ne dici di scegliere un mezzo di locomozione ecologico e… rivelatore?

Test della bicicletta: dove stai andando nella vita? Scopriamolo subito

Guarda attentamente le quattro biciclette rappresentate qui sopra.

Che ne dici: vuoi dirci qual è quella che ti piace di più? Hai tutto il tempo per scegliere e, tranquillo, non ci sono delle domande trabocchetto.

Si tratta solo di quattro, innocentissime, biciclette tra le quali puoi scegliere quella che preferisci!

La tua scelta ci rivelerà dove stai andando nella vita: quali sono le tue priorità al momento e che cosa, in caso, ti impedisce di andare avanti.

Ti sembra troppo facile? Noi siamo sicuri che indovineremo senza problemi: che ne dici, vale la pena fare un tentativo?

Bicicletta normale

Hai scelto la bicicletta più normale tra le quattro proposte. Il modello che hai scelto, infatti, non ha particolari disegni o colori, non è una mountain bike e, soprattutto, sempre la bici che potresti avere nel garage o parcheggiata sotto casa.

Che cosa potrebbe rivelare una bicicletta così normale di te?

Tutto! Innanzitutto dove ti trovi nella vita: noi pensiamo nel momento migliore per te. Hai i piedi per terra e sei sinceramente felice della tua situazione. Tutto va bene, anzi quasi troppo bene!

La direzione che prenderà la tua vita, a meno che non ci siano sconvolgimenti di qualche tipo, è già ben chiara di fronte a te.

Un percorso felice, con tappe ben definite e nessuno scossone: insomma, possiamo ben dire che non sei alla ricerca dell’avventura e va benissimo così!

Monociclo

Hai scelto un buffissimo monociclo, con i raggi colorati ed una ruota molto più grande dell’altra. A vedere le quattro opzioni, dunque, questa è quella che ha attirato di più la tua attenzione, senza dubbi!

La scelta denota una situazione personale decisamente particolare.

In questo momento, infatti, c’è qualcosa che ti pesa particolarmente. Magari si tratta di un avvenimento futuro, che sta arrivando e che credi di non saper gestire, oppure di qualcosa nel tuo passato recente, che ti sta bloccando.

Non abbiamo modo di sapere che cosa ti sia successo e quanto tempo ci metterai per elaborarlo: quello che sappiamo è che la tua vita ha preso una piega del tutto inaspettata, alla sliding doors!

Preparati ad affrontare le conseguenze di qualcosa che ti cambieranno per sempre l’esistenza: se in meglio od in peggio è tutto da vedere!

Tandem

Ti dirigi, a passo abbastanza sicuro, verso una meta veramente particolare: quella dell’amore! Se hai scelto il tandem vuol dire che in questo momento senti particolarmente la mancanza di un compagno o di una compagna.

Forse hai qualche problema con il tuo partner attuale o forse non riesci a trovare nessuno che ti piaccia.

O almeno così ti sembra! La tua scelta denota una gran voglia di romanticismo, che, con ogni probabilità, a breve verrà soddisfatta.

Non sei curioso di sapere che cosa nasconde il futuro o meglio chi?

Da passeggio: ecco cosa vuol dire nel test della bicicletta

Se hai scelto questa bici vuol dire che, in questo preciso istante, ti stai prendendo il tuo tempo prima di andare avanti!

In questo momento per te non è importante andare da qualche parte ma avere una base importante da cui partire. Ti stai prendendo il tuo tempo, e nel frattempo “pedali” lentamente verso la meta.

Non hai ancora un’idea chiara di dove vuoi andare: per questo vuoi prendere tempo e andare lentamente. Non sei preoccupato, sei semplicemente rilassato e pronto ed aperto a qualsiasi opzione. Di certo, però, in questo momento hai bisogno di sapere innanzitutto chi sei tu. Quale modo migliore di conoscerti se non prendendo il tuo tempo?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.