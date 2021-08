Migliorare a letto è possibile? La risposta è “ovviamente sì” soprattutto se conosci le due parole magiche dell’intimità. Vorresti sapere quali sono? Te lo riveliamo subito (più o meno).

Chi di noi non vorrebbe diventare un vero e proprio esperto di intimità (e di tutto quello che la concerne)?

Inutile fare i bigotti, scuotere il capo e fingere che non ci interessi (a meno che, ovviamente, tu non sia asessuale il che, ovviamente, va bene comunque).

Tutti (o quasi) vorremmo essere dei veri e propri campioni quando si tratta di sessualità!

Sai che esistono due parole magiche che possono fare veramente la differenza fra le lenzuola e che possono aiutarti a rendere il tuo love making sempre migliore?

Dai, ti sveliamo noi quali sono (anche se non subito, altrimenti dove sarebbe il divertimento?)

Migliore a letto è possibile grazie solo a due parole magiche: ecco quali sono

Va bene, va bene: promettiamo di non mantenere il segreto troppo a lungo ma almeno facci spiegare il concetto!

Migliorare a letto non è un qualcosa che, diciamo, si ferma non appena acquisisci una tecnica che ti sembrava impossibile oppure riesci a far venire il tuo partner dieci volte di fila (ehm, in questo caso forse dovreste anche sentire un parere medico).

Essere bravi sotto le lenzuola, infatti, è un qualcosa non solo di auspicabile ma anche facilmente raggiungibile da tutti.

Basta usare due paroline magiche molto ma molto semplici da imparare!

Va bene, lo sappiamo già che stai guardando il telefono con la fronte aggrottata, chiedendoti “Quali sono queste due benedette parole?”.

La risposta è semplice. La formula magica da usare sotto le lenzuola è “Ti piace?”.

LEGGI ANCHE –> Vuoi imparare ad essere il migliore sotto le lenzuola? Ecco il segreto che non ti hanno mai svelato

No, non buttare il telefono per strada e no, di nuovo, non arrabbiarti con noi!

Sembrerà una sciocchezza ma vogliamo chiedertelo: quante volte parli con il partner di che cosa ti piace o non ti piace sotto le lenzuola?

Sì, certo, magari finito il rapporto vi chiedete se vi è piaciuto però siamo pronti a scommettere che, nonostante l’amore e l’affetto, non parlate mai di quello che volete davvero sotto le lenzuola.

Non siete strani voi: siamo strani tutti!

Soprattutto nelle coppie che stanno insieme da tempo e che hanno già esplorato (quasi) tutto l’esplorabile tra le lenzuola, si crea spesso una specie di “imbarazzo“.

Le questioni intime vengono date un poco per scontate e si finisce spesso per cascare in una routine che, alla lunga, diventa deleteria per il rapporto. Aiuto! Cosa potete fare per salvarvi?

Basta chiedere “Ti piace quello che sto facendo adesso?”

Ehi, cerchiamo di essere seri per un attimo a riguardo.

Non dovete bombardare il partner di domande, soprattutto mentre state facendo l’amore. Nessuno vuole rispondere ad un interrogatorio e, in più, nessuno vuole essere messo in difficoltà: impara a chiedere ma anche ad ascoltare!

Queste due parole, che ti sembreranno così poco importanti, sono invece fondamentali quando si parla d’amore, d’amore fisico e anche e soprattutto di complicità!

A volte compiamo dei movimenti o sperimentiamo delle pratiche pensiamo possano piacere al nostro partner.

Magari è così ma magari… no!

LEGGI ANCHE –> “Facciamolo” lento! Ecco tutti i motivi per cui dovresti fare l’amore lentamente

Ecco perché chiedere “Ti piace?” è fondamentale per la vostra relazione! Anche se ti sembra scontato, la risposta in realtà potrebbe sorprenderti.

Potresti imparare moltissimo sul tuo partner, la cui fisicità (esattamente come la tua) cambia e si evolve nel tempo, insieme al suo piacere!

Visto quanto è delicato questo argomento, infatti, cercare di migliorare a letto da soli è praticamente impossibile.

Come fai a essere sicuro che il tuo partner non stia fingendo o che non ti stia tacendo qualcosa per evitare di ferirti?

Queste due parole, quindi, sono veramente una formula magica che ti permetterà di migliorare a letto, sì, ma anche di migliorare il tuo rapporto con l’altro!

Fate un tentativo e cercate di capire, insieme al partner, quanto è utile confrontarsi riguardo alle questioni di intimità. (Spoiler: tantissimo).

Se non riuscite a mettere nero su bianco i vostri sentimenti o le vostre sensazioni, niente paura: vuol dire solo che dovete provarci costantemente!

“Ti piace questo“, “Ti piace così“: sono loro le formule che ti permetteranno di diventare un vero asso del sesso.

Lascia perdere contenuti per adulti pensati solo per il piacere (maschile) e non per imparare, non sentire (solo) quello che ti dicono i tuoi amici e non cercare di venire a capo da solo dei misteri dell’intimità.

Ora hai due parole magiche per aiutarti: allora, ti piace o… no?