In fatto di lingerie gli uomini sembrerebbero unanimi: un indumento renderebbe la partner immediatamente molto sexy ai loro occhi.

Anche gli occhi vogliono la loro parte e la sensibilità degli uomini nei confronti dei diversi indumenti sexy indossati dalla donna, cambia. C’è chi adora la giarrettiera, il babydoll, il bustino, le calze a rete e così via, ma su una cosa tutti gli uomini concordano, alla vista di un particolare indumento tutti gli uomini vanno in subbuglio e si infila prima delle calze. Scopri la biancheria intima che accende all’istante le fantasie maschili.

L’indumento intimo femminile al quale nessun uomo può resistere

La biancheria intima può essere molto seducente ed evocare sensualità. Immagina il momento in cui i partner ti toglie i vestiti.. le mutandine che hai scelto di indossare faranno la differenza. La biancheria intima sexy stimola a livello visivo partner stimolando la sua fantasia. Il modo in cui scegli di evidenziare i glutei attraverso l’abbigliamento è un vero e proprio afrodisiaco.

Ma quale tipo di mutandina farà impazzire il tuo partner? La risposta ce l’ha l’Huffington Post.

Da una collaborazione tra l’Huffington Post ed il sito Askmen è nato un sondaggio che ha coinvolto 2700 uomini chiamati ad esprimere il loro giudizio su cosa trovano più attraente in fatto di lingerie.

Il sondaggio ha incluso tutta la biancheria intima sexy. Questo sondaggio ha fatto emergere una cosa sorprendente: gli uomini si intendono di lingerie più delle donne.

Alcune risposte fornite durante il questionario sono state sorprendenti. Per esempio alla domanda: “Se la lingerie di una donna non fosse di tuo gradimento, potrebbe essere motivo di rottura della relazione?” il 92% degli uomini ha risposto di NO ma ha impiegato un pò a rispondere. Sulle motivazioni che spingerebbero l’uomo a comprare lingerie da una donna, il 68% degli uomini ha risposto di farlo unicamente per far sentire la partner più sexy, altro che regalo indirettamente fatto a se stessi.

Una donna che si sente sexy hanno un atteggiamento diverso sotto le lenzuola, molto più audace, questo fa sentire l’uomo lusingato.

Inoltre la biancheria intima giusta può sminuire eventuali tratti estetici considerati difetti. Ad esempio una donna che non ama il suo piccolo seno può volumizzarlo con un push up. Allo stesso modo lo slip giusto può evidenziare i glutei.

Il responso del sondaggio

Tornando al sondaggio vogliamo rivelarvi la preferenza dell’uomo in fatto di mutandine.

Con il 38 % dei voti vince il perizoma. Secondo l’uomo è questo lo slip che sublima il fondoschiena femminile e che rende ogni donna irresistibile.

Probabilmente starai pensando che il perizoma non è adatto ad ogni donna, il tipo di fianchi e la vita incidono sul risultato finale. Questo è vero, vi abbiamo indicato quale biancheria intima scegliere in base alla forma del vostro corpo in questo articolo: Vuoi essere sensuale con la lingerie adatta ma non sai cosa scegliere? Scopri come fare con Billie Eilish!

Ad ogni modo non preoccupatevi in modo eccessivo, con molta probabilità il partner in quei momenti non noterà se vi sta meglio il perizoma o la coulottes, la noterà la vostra nudità e sicuramente ai suoi occhi il vostro lato b con il perizoma apparirà perfetto.