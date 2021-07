Test: su quale sgabello ti siederesti? La risposta rivela il modo in cui socializzi

Scopriamo in che modo socializzi con questo divertente test psicologico. Devi solo immaginare di entrare in un bar e scegliere lo sgabello sul quale ti siederesti.

Quale sgabello sceglieresti per sederti al bancone ed ordinare il tuo drink al bar man? Questo test psicologico rivela il tuo modo e le tue capacità di socializzazione.

Test: dimmi dove ti siedi e ti dirò come socializzi

Ipotizziamo questa scena. Tu entri in un bar per ordinare un drink in attesa della tua amica. Davanti al bancone ci sono 3 sgabelli. Su quale ti siedi? Ognuno di questi sgabelli rivela un tratto della tua personalità.

Questo test psicologico analizzerà la tua scelta e ti farà riflettere sul tuo modo di socializzare.

Questo test non fornisce una consulenza psicologica e nasce per intrattenerti ma la tua scelta può farti riflettere sul modo e su quanto tu socializzi con gli altri.

Guarda ancora una volta l’immagine, immedesimati nella situazione e dimmi quale sgabello occuperesti prima di leggere la soluzione del test.

Soluzione test:

Ti avevamo chiesto di ipotizzare di entrare in un bar dove c’erano 3 sgabelli liberi (A-B-C) e di scegliere dove sederti. La soluzione del test non fornisce una risposta giusta o sbagliata, perché non esiste, in questo contesto analizzeremo solo la tua scelta in termini psicologici.

Ecco cosa rivela la tua scelta:

Se hai scelto lo sgabello A

Se ti saresti seduto sullo sgabello A, significa che sei una persona che ama la solitudine e che in realtà non hai molta voglia di socializzare. Preferisci la tua compagnia a quella degli altri e sei una persona che seleziona attentamente i suoi interlocutori.

Inoltre, questa scelta di test psicologici mostra che sei una persona selettiva al momento di impegnarsi nella conversazione.

Se hai scelto lo sgabello B

Se ti saresti seduta sullo sgabello centrale, il B, significa che sei una persona che ama la socializzazione. Hai scelto questo posto perché ti tiene al centro di una eventuale conversazione a tre e perché in ogni caso ti offre la doppia possibilità di socializzare, sia con chi si siede alla tua destra che con chi si siede a sinistra. Anche se ami socializzare non ti fidi degli altri o meglio sei una persona piena pregiudizi. Ma essendo aperta a nuove amicizie cerchi sempre di scrutare una persona che faccia al caso tuo.

Se hai scelto lo sgabello C

Ti saresti seduto sullo sgabello C? Questa scelta denota che sei una persona molto resiliente. Ti piace la compagnia di vecchie e nuovi amici. Ti fidi di poche persone e sei positiva ed ottimista, affronti ogni difficoltà nel modo giusto e sei un grande esempio per gli altri.