Vuoi sapere che cosa ti interessa davvero fare nella vita? Proviamo a scoprirlo insieme con il test dell’uccello in gabbia. Quale deciderai di liberare?

Il nostro test di oggi cercherà di scoprire che cosa vorresti veramente fare nella vita.

Se ti senti perso o credi di non sapere quale sia la tua vera aspirazione, non dovrai far altro che scegliere uno dei volatili in gabbia da liberare.

Semplice, vero?

Scopriamo insieme che cosa ti manca davvero per avere quella “spinta” che ti fa saltare giù dal letto la mattina.

Ehi, lo sappiamo che è estate ma non è mica un buon motivo per impigrirsi!

Test dell’uccello in gabbia: liberane uno e scopri la tua vera aspirazione nella vita

Un vecchio detto sostiene che se ti piace il lavoro che fai, non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita.

Detto questo, quindi, la domanda ci viene spontanea: che lavoro fai e, soprattutto, ti piace questo lavoro che fai al momento?

Che la risposta a quest’ultima domanda sia no, che il lavoro dei tuoi sogni non sia quello che volevi e te ne sei reso conto troppo tardi o che tu non sappia cosa vuoi fare ancora nella vita, non preoccuparti.

Abbiamo la soluzione a tutti i tuoi problemi (più o meno: dopotutto siamo solo un articolo su un sito web!).

Oggi vogliamo proporti il test dell’uccello in gabbia. Nell’immagine qui sopra, infatti, hai potuto notare che ci sono quattro uccelli rinchiusi nella medesima gabbia.

Si tratta di un pappagallo, di un corvo, di un piccione e di una colomba: quale fra questi quattro decidi di liberare?

Non preoccuparti delle implicazioni animaliste o del fatto che, potendo, li libereresti tutti e quattro.

Pensa solo a quale fra questi volatili vorresti poter liberare, immediatamente. Ti assicuriamo che sono tutti sani e che la loro “prigionia” è solo mentale, va bene?

Prenditi il tempo che vuoi per decidere ma non farla diventare neanche una scelta di settimane.

Appena hai fatto, poi, leggiamo insieme il responso e scopriamo qual è la tua vera aspirazione nella vita!

I risultati del test su cosa vuoi fare davvero nella vita

Allora, hai scelto quale dei quattro uccelli hai deciso di liberare?

Ecco che cosa ci svela sulle tue vere aspirazioni nella vita.

Pappagallo : se decidi di liberare per primo (o anche solamente ) il coloratissimo pappagallo, allora la tua vera aspirazione , nella vita, è comunicare .

Sei una persona che sente di avere molto da dire ed anche di avere bisogno di esprimersi al massimo per poter essere felice !

Il tuo lavoro ideale potrebbe essere quello dell’artista o dello scrittore (tutte attività molto semplici e remunerative da mettere in piedi, vero?) oppure uno a contatto con il pubblico.

Sei una persona allegra e solare e non hai paura di dire quello che pensi o di farti portavoce per chi, semplicemente, una voce non la ha.

Hai mai considerato una carriera anche nel settore della comunicazione o delle Onlus ?

Corvo: hai deciso di liberare il corvo. Questo animale, anticamente, era il simbolo della saggezza e della eternità; era, infatti, l'animale di compagnia dei più edotti ed era anche estremamente leale.

La sua amicizia durava per tutta la vita! Se hai scelto di liberare il corvo, quindi, sei una persona che valuta grandemente l'intelletto e l'intelligenza e ti piace poter aiutare gli altri a scoprire le meraviglie del mondo.

La sua amicizia durava per tutta la vita! Se hai scelto di liberare il corvo, quindi, sei una persona che valuta grandemente l’intelletto e l’intelligenza e ti piace poter aiutare gli altri a scoprire le meraviglie del mondo.

Il lavoro perfetto per te, a questo punto, potrebbe essere quello del divulgatore: potresti considerare l’idea di diventare un insegnante oppure semplicemente di essere uno degli esperti in una materia e parlarne agli altri.

Magari potresti aprire un podcast oppure darti agli studi: ci hai mai pensato?

Piccione : hai scelto di liberare il piccione. Nella nostra società, lo sappiamo bene, i piccioni non sono decisamente gli animali più amati e coccolati , non trovi?

Il motivo per cui hai deciso di liberarlo non è solo per simpatia o per andare controcorrente ma proprio perché hai un carattere “ anarchico “, che anela alla libertà dai doveri e dalle regole imposte dalla società .

Il tuo lavoro ideale, che tu ci creda o meno, è quello “off the grid” che vuol dire, più o meno, lontano dalla gente e dagli altri.

Un agriturismo in campagna , la tua fattoria oppure una casa lontano da tutti dove poter fare quello che più ti aggrada e vivere con poco.

Non sei di certo una persona che vuole l’ultimo modello dell’IPhone o il televisore gigante in salotto!

Colomba: hai scelto di liberare per prima la colomba. Questo è un simbolo universale di pace e di speranza ed il motivo per cui l'hai scelta è che, per te, sono proprio questi due valori ad essere quelli più importanti di tutti!

La colomba ci dice che, nella vita, potresti o dovresti fare un lavoro legato alle professioni ospedaliere o sanitarie.

Magari sei un dottore o un infermiere oppure uno psicologo o qualcuno che si occupa degli altri come un riflesso quasi istantaneo della sua personalità.

Hai mai pensato che potresti valutare dei percorsi anche di volontariato per stare vicino agli altri ed esprimere meglio questa tua inclinazione nella vita?

(Dopotutto, non tutti possiamo o vogliamo diventare dottori!).

