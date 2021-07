Oggi vogliamo metterti alla prova con il test dei rapporti con gli altri: che cosa ti blocca veramente e cosa pensi degli altri? Scopriamolo subito!

Capita a tutti di trovarsi in situazioni sociali che ci mettono in difficoltà.

Dopo la pandemia ed il conseguente lockdown, ritornare ad uscire con gli altri non è stato così semplice come pensavamo, non è vero?

Ma a prescindere dalle situazioni particolari, c’è sempre un qualcosa che influisce sui nostri rapporti con gli altri e ci mette, a volte, in difficoltà.

Con il test di oggi saremo in grado di capire che cosa pensi davvero degli altri e perché, a volte, ti trovi in difficoltà.

Non ci credi? Proviamo subito se funziona!

Test dei rapporti con gli altri: che cosa ti blocca, veramente, nella vita?

Guarda attentamente l’immagine qui sopra.

Quelle che, a prima vista, possono sembrarti delle silhouette poste quasi nella stessa posizione, ci racconteranno, invece, qual è il tuo problema con gli altri.

Non credi sia possibile capirlo grazie a questo semplice test?

Bene, preparati a rimanere decisamente stupito. Hai tutto il tempo che vuoi per scegliere l’immagine che, tra le tre, pensi che ti rappresenti di più.

Non pensare troppo ai possibili significati nascosti ma scegli solo quella che ti sembra più familiare o che ti attira.

Certo, non devi scegliere di fretta ma neanche metterci una settimana!

Pensa al tuo rapporto con gli altri ed al modo in cui ti senti quanto esci di casa e scegli una delle tre opzioni a tua disposizione.

Hai fatto? Benissimo, ora possiamo rivelarti che la silhouette rosa rappresenta te e quella blu, in generale, i tuoi rapporti con gli altri.

Scopriamo subito che cosa ti blocca nelle relazioni con gli altri e che cosa pensi davvero di loro!

Profilo uno: nel primo profilo la silhouette rosa è “oscurata” da quella blu. I volti stanno guardando direzioni diversi e non comunicano in nessuna maniera.

Se hai scelto questa immagine, quello che ti blocca nei tuoi rapporti con gli altri è la tua timidezza. Hai paura di non avere nulla di interessante da dire e ti fai spesso convincere dagli altri che questa sia la verità obiettiva.

Sotto sotto credi che gli altri siano (collettivamente) tutti più interessanti o più articolati di te: sei una persona spesso considerata silenziosa e riflessiva ma quando conosci davvero qualcuno sei capace di aprirti e di mostrare veramente chi sei!

Profilo due : quello che veramente ti mette in difficoltà , del tuo rapporto con gli altri, è l’idea che gli altri possano avere un’opinione di te che non corrisponde alla realtà.

Per questo motivo, quindi, sei una persona che tende ad imporsi nei suoi rapporti con gli altri anche se non vorresti.

Parli molto ed anche in maniera rumorosa in modo da farti sentire al di sopra degli altri: hai molte opinioni, che comunichi spesso agli altri!

Quello che ti blocca nei tuoi rapporti con gli altri è la paura del confronto e l’idea che, se tu dovessi smettere un attimo di avere le tue opinioni “aggressive” gli altri ti lasceranno indietro.

Se tu rallentassi anche solo un attimo, ti renderesti conto che non hai bisogno di nessun espediente per piacere agli altri . Vai benissimo esattamente così come sei, non farti troppi problemi !

Hai paura che ci sia qualcosa o qualcuno, nel tuo futuro, che possano scuotere il tuo status quo e, quindi, non ti trovi o non ti metti mai nella condizione di fare dei passi in avanti.

L’idea che ci sia qualcuno, nella tua cerchia di conoscenze, che potrebbe metterti in difficoltà o a disagio ti terrorizza. Per questo motivo, eviti di stringere nuove connessioni e nuovi rapporti. Sei davvero sicuro, però, ce questo sia il modo migliore per metterti al riparo dalle delusioni?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.