Sei sicuro di riuscire a vedere oltre ciò che è ovvio? Mettiti alla prova, riuscirai a vedere gli uomini nascosti tra i chicchi di caffè?

Quanto sei bravo ad osservare? Il test di oggi ti rivelerà se sei un acuto osservatore utilizzando dei chicchi di caffè. Oggi abbiamo scelto per te due immagini che ti chiedono di fare la stessa cosa, ovvero trovare il volto nascosto tra i chicchi di caffè. La prima immagine che ti sottoporremo è un test medico. Hai solo tre secondi ad immagine per individuare gli uomini. Sei pronto a metterti alla prova?

Test: tra i chicchi di caffè si nasconde un uomo, se lo trovi sei un genio

Riesci a trovare l’uomo nascosto tra questi chicchi di caffè in soli 3 secondi? Questo test è stato ideato da alcuni medici e viene spesso eseguito sulle persone per capire meglio quale parte del loro cervello è più sviluppata.

Se sei riuscito a vedere l’uomo nascosto tra i chicchi in 3 secondi significa che:

1. L’emisfero destro del tuo cervello è più sviluppato rispetto allo al valore di sviluppo medio di questo emisfero nel del genere umano

2. Se hai impiegato circa un minuto a trovare l’uomo il tuo sviluppo celebrale è nella media

3. Se hai impiegato più di un minuto e meno di tre, dovresti assumere più proteine per potenziare la parte destra del tuo cervello.

4. Se passati 3 minuti non sei riuscito a trovare il volto hai bisogno di allenare il tuo cervello ad essere più ricettivo perché al momento sembri essere molto rallentato. Il volto in questa immagine si trova in basso nell’angolo verso

Ed ora passiamo al test numero 2

Anche in questo caso quello che devi fare è trovare l’uomo nascosto tra i chicchi di caffè. Pensi di farcela? Questa sfida è un pochino più difficile ella precedente quindi ti concederemo qualche secondo in più. Hai sette secondi per trovare il volto nascosto in questa immagine.

Sei riuscito a trovare la soluzione? Se hai visto l’uomo tra i chiocchi, complimenti, la tua vista è eccellente. Se non sei riuscito a trovarlo, ti consigliamo di guardare nell’angolo in basso a destra.