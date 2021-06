Sei una persona flessibile? E se si, fin quanto riesci a spingerti? Scopri cosa rivelano le stelle sul tuo conto.

Essere flessibili è una prerogativa che in pochi hanno ma che nella vita può fare la differenza. Aiuta infatti ad evitare impatti bruschi contro eventuali ostacoli, consentendo di andare avanti con qualche modifica ma senza per questo subire una battuta d’arresto. A parole, un po’ tutti sembrano in grado di esserlo.

La realtà dei fatti, però, sembra essere davvero diversa, mostrando più facilmente persone pronte ad andare in crisi o ad arrendersi alla prima avversità. Se pensi di conoscerti davvero o vuoi saperne di più sul tuo conto, dopo aver scoperto come realizzare i tuoi sogni nel cassetto, oggi valuteremo se e quanto sei davvero flessibile secondo le stelle. Una verità che potrebbe sorprenderti più di quanto pensi. Pronta a scoprirla?

Quanto sei flessibile nella vita? La risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Quella poco flessibile

Per quanto ti piaccia mostrarti sempre pronta al cambiamento, la verità è che quando hai un progetto in mente ben delineato fai una grande fatica a cambiarlo in corso d’opera. A dirla tutta, prendi la cosa talmente male da rischiare di rovinare tutto. Un atteggiamento che non ti è di alcun aiuto e che alla lunga rischia di mandare all’aria i tuoi piani.

Il punto è che tu sei naturalmente più flessibile di quanto pensi. E il problema che dovresti affrontare è il senso di sconfitta che provi quando qualcosa non va come avevi predetto o desiderato. Superato questo limite, scoprirai che a volte un cambio di rotta è solo questo e che in certi casi può portare verso lidi migliori. Un motivo in più per iniziare a cambiare da subito, no?

Toro – Quella flessibile solo su certi aspetti

Essere flessibile non è esattamente la cosa che ti riesce meglio. Si può dire però che a parole sei davvero in grado di esserlo. Ottima dispensatrice di consigli, fai però fatica a trasportare su di te ciò che ritieni possibile per gli altri. Un modo di fare che ti provoca sempre una certa frustrazione e che dovresti imparare ad aggirare sforzandoti di applicare sulla tua vita ciò che riesci ad immaginare per gli altri.

Per fortuna, ci sono settori in cui la tua flessibilità è un po’ più presente, salvo svanire quando ti si tocca troppo sul personale. Certo è che c’è un gran lavoro da fare ma si tratta di qualcosa che vale la pena intraprendere perché in cambio ne otterrai una vita certamente migliore.

Gemelli – Quella flessibile a giorni alterni

Come spesso capita quando si tratta di te, la flessibilità è qualcosa che ti appartiene ma in modo variabile. In parte dettata dal tuo umore, dipende infatti anche dalle situazioni che andrebbero prese una per una al fine di comprendere se e quanto sei disposta a cambiare per andare incontro ad una situazione. Se di base hai tutte le carte in regola per farcela, il resto dipende da come scegli di vedere le cose.

Una visione positiva ti porterà certamente lontano, consentendoti di godere a pieno di tutti i benefici possibili. La tua versione negativa, invece, rischia di portarti sempre pesantemente fuori strada. Imparare a lavorare di più sulla gestione delle tue emozioni può quindi essere un buon inizio per imparare ad essere flessibile quanto serve per adattarti alle circostanze e andare incontro a qualsiasi meta senza paura.

Cancro – Quella davvero poco flessibile

Purtroppo, la flessibilità non è il tuo forte. Nella vita hai dei punti fermi che non sei disposta neppure a considerare di cambiare. E se da un lato si potrebbe dire che ciò rappresenti un po’ la tua forza, dall’altro è vero anche il contrario. La tua incapacità di adattarti e l’atteggiamento ostile che assumi ogni qual volta temi di doverlo fare ti portano infatti a rischiare di perdere occasioni importanti.

Un aspetto che dovresti valutare a fondo prima di continuare ad agire sempre allo stesso modo. Cercare di ampliare la mente almeno per le cose davvero importanti potrebbe infatti aiutarti ad avere la meglio su tante cose. E ciò si rifletterebbe un po’ su tutto, donandoti una visione d’insieme più ampia e particolareggiata.

Leone – Quella sufficientemente flessibile

È vero, apportare dei cambiamenti è una cosa che sulle prime ti pone sempre in una condizione di vulnerabilità. Nella maggior parte dei casi, però, sai dimostrarti in grado di tenere testa alle varie situazioni e tutto scegliendo di adattarti di volta in volta a ciò che la vita richiede. Forse ogni tanto non sei convincente come vorresti.

Ma la verità è che con il giusto impegno e la positività che nel tuo caso è innata, riesci sempre ad ottenere il meglio. Proseguire in questo modo si rivela quindi la miglior scelta che tu possa fare. Quella in grado di donarti la giusta serenità e la forza d’animo per compiere passi sempre più grandi ed in grado di costruire una nuova te sempre più aperta ai cambiamenti.

Vergine – Quella non flessibile

Probabilmente, tra i segni dello zodiaco sei la persona meno flessibile tra tutte. La sola idea di cambiare una cosa precedentemente stabilita è infatti in grado di farti sbarellare. Per te le cose sono bianche o nere e non esistono sfumature in grado di convincerti del contrario. Un atteggiamento che spesso ti porta a perdere occasioni importanti e a vedere interi progetti andare in fumo.

Eppure, pur essendone consapevole non riesci proprio a trovare la voglia di cambiare, certa che la prossima volta andrà meglio. Forse per te il primo passo da compiere è quello di apprendere l’elasticità mentale e la capacità di cambiare visione. O forse sei davvero così legata al tuo modo di essere da non voler scoprire fin dove potresti spingerti. Sicura di non essere tu a perderci, però?

