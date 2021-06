Test immagine: dove si è nascosta la medusa?

In questo mare pieno di plastica si è nascosta una medusa, riesci a vederla? Hai solo pochi secondi per trovarla.

Oggi abbiamo scelto un test virale per te. Per mettere alla prova la tua vista dovrai solo visualizzare la medusa tra i sacchetti di plastica in 15 secondi. Se ci riesci hai una vista da falco. Ti va di accettare la sfida?

Test: riesci a trovare la medusa in questa immagine?

Una medusa è malauguratamente finita in mezzo ad un tratto di mare invaso da una corrente di sacchetti di plastica finendo per mimetizzarsi completamente. Solo in pochi sono riusciti a trovarla nei 15 secondi. Bisogna essere mentalmente attivi ed elastici per vincere la sfida.

Test come questi sono ottimi strumenti per la tua sessione quotidiana di brain training. Mantenere il tuo cervello allenato è quanto di meglio tu possa fare. Questo test oltre a divertirti ed intrattenerti rafforzerà il tuo senso cognitivo.

Questa sfida è difficile ma non impossibile, non abbatterti e osserva ogni dettaglio di ogni sacchetto.

Soluzione del test

Se sei finito su queste righe probabilmente è perché non sei riuscito a trovare la medusa e sei curioso di sapere dove si trova. Sappiamo che ti abbiamo chiesto di accettare una sfida particolarmente difficile quindi se vuoi prova a trovare l’intrusa medusa senza condizione temporale. Continuare ad analizzare ogni dettaglio dell’illustrazione senza preoccuparti del tempo.

Sei riuscito a trovare la medusa? Complimenti. Se invece proprio non ci sei riuscito ecco l’immagine che ritrae il punto esatto in cui si trova la medusa:

Hai visto? non era così impossibile trovarla.

Ti sei divertito a fare questo test? Forse ti piacerebbe farne un altro. Nella nostra sezione test potrai scegliere tra test di ogni tipo, psicologico, di logica, di personalità. Impara a conoscerti meglio, ad allenare il tuo cervello ad essere più reattivo o semplicemente dedicati qualche minuto di svago, ti aiuterà ad essere più felice.