Test: qual è il tuo bracciale preferito? Ognuno di loro svela qualcosa di te

Ecco un test che ti rivelerà qualcosa di importante che ti riguarda. Sei pronto a scoprire nuovi aspetti della tu personalità?

Le nostre scelte sono il riflesso del nostro essere. A volte la nostra vera personalità si nasconde nella profondità del nostro inconscio e fa fatica ad emergere. Non sempre sappiamo esattamente chi siamo e cosa vogliamo sebbene la conoscenza di ciò possa garantirci una vita serena ed appagante.

Scopri cosa rivela la scelta del tuo gioiello preferito.

Test: scegli un bracciale e ti dirò chi sei

Tutto quello che ti chiediamo di fare è osservare l’immagine e scegliere un bracciale. La tua preferenza e i tuoi gusti rivelano aspetti unici di te stesso.

Questo test ha lo scopo di intrattenerti e non sostituisce il parere di un esperto eppure secondo gli utenti che lo hanno fatto si tratta di uno dei test di personalità più accattivanti del web. La sua descrizione risulta attendibile ed accurata. Molti hanno fatto caso ad alcuni aspetti di loro stessi che si forzavano di tenere nascosti.

L’immagine mostra 5 tipi di braccialetti, ognuno ha delle caratteristiche diverse. Alcuni sono rigidi, altri hanno perline o ciondoli. Tu quale preferisci? Fai l tua scelta e leggi il profilo corrispondente. Scoprirai alcuni tuoi conflitti interni ancora irrisolti e come prendere le decisioni più giuste al tuo modo di essere.

Soluzione del test

Scopri cosa indica la tua scelta. Se la tua preferenza è ricaduta su:

1. Bracciale color oro con pietre grandi e ciondolo

Se hai scelto questo bracciale significa che sei una persona ambiziosa e molto determinata. Niente ti può fermare davanti ad un obiettivo prefissato. La tua felicità dipende dalla soddisfazione dei tuoi bisogni e desideri per questo ti impegni molto a realizzarli. Non è sempre una missione semplice, giungere ad un traguardo richiede tenacia e anche di rinunciare a cose molto importanti per te. Il tuo punti di maggior debolezza sono i tuoi figli e la tua famiglia. Non c’è niente al mondo che occupa un posto più importante.

2. Bracciale con perle piccole blu e oro

Se hai scelto questo bracciale sei una persona con degli ideali di amicizia molto grandi. L’amicizia è il tuo valore più grande. Sei una persona che si fa in quattro per i suoi amici, sei sempre disponibile, generoso e disposto ad aiutare. Trascuri perfino te stesso e i tuoi bisogni per i tuoi amici. Per te avere dei veri amici è il bene più grande e la cosa più bella che si possa desiderare.

3. Bracciale rigido color oro

Le persone che preferiscono questo bracciale sono indipendenti. La vostra libertà viene prima di tutto, nessuno può dirvi cosa fare e soprattutto nessuno può chiedervi di rinunciare ad essere indipendente. Essere autosufficiente e responsabili della vostra felicità vi fa stare bene. L’idea di dover dipendere da qualcuno è inaccettabile. La vita ti ha insegnato due cose: chi fa da se fa per tre, e che fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Ecco il motivo per il quale conti più su te stesso che su tutti gli altri.

4. Bracciale con perle e ciondoli variopinti

Se hai scelto questo bracciale hai una grande apertura mentale. Sei una persona onesta, leale e sincera. Sei anche molto empatica e questo non gioca sempre a tuo favore. Ti fai influenzare molto dallo stato d’animo degli altri. Sei anche molto altruista e questo ti rende un amico prezioso e chi ti conosce lo sa.

5. Bracciale a maglia color oro

Se hai scelto il bracciale a maglia è perché sei una persona molto precisa e una grande perfezionista. Ci tieni affinché sia tutto perfetto, sei ossessionata dalla perfezione. Sei una persona che valuta sempre attentamente ogni possibile opzione, non prendi decisioni azzardate e detesti situazioni rischiose. Sei anche una persona molto solare e gioiosa.

