Pioggia di critiche per Chiara Ferragni che sponsorizza una famosissima griferebbe ma decisamente con scarsi risultati.

Anche se sei la regina delle influenzer il popolo del web non avrà pietà per te. Lo ha imparati a proprie spese Chiara Ferragni, che sotto ogni post e look proposto è oramai abitata a ricevere commenti a dir poco “scarsamente cortesi”.

Spesso però ci sono outfit che veramente sembrano non ricevere approvazione, oggetto di critiche ad oltranza. E’ il caso ad esempio del post di cui vogliamo parlarvi oggi. Rivediamolo insieme e scopriamo come i follower di Chiara Ferragni lo hanno letteralmente demolito.

Chiara Ferragni bocciata su Instagram

Decisamente un look particolare, interamente griffato Prada, con dalle rifiniture ricercate ma alquanto sobrio, scarpe blasonate ma non certo comuni e una borsa che è oggetto del desiderio veramente di tutte le donne, nonché della sponsorizzazione per cui il post è stat creato.

Il mix proposto pare non aver convinto l’esigentissimo popolo del web che, di conseguenza, boccia senza se e senza ma il look di Chiara Ferragni e non risparmia gli immancabili commenti al vetriolo:

“Non sapevo che uscire col grembiule stile casalinghe anni 50 fosse una moda 😅”

“Il vestito non si può vedè ☹️”

“Sembri una suora scappata con questo vestito da niente”

“Che schifo di look”

Ma a inorridire il pubblico sono soprattutto le scarpe, un modello stile mocassino che solo Prada poteva realizzare:

“No quelle scarpe🙈🙈🙈”

“Scarpe orrende”

“Quelle scarpe nere proprio NO @chiaraferragni”

“Scarpe orrende 😢”

E pensare che sono ben 750 euro di scarpe.

Già perché a quanto ammonta il valore di questo look? Le scarpe più odiate 750 euro, come già abbiamo detto, il vestito “da educanda” è un Abito in jersey da 1450 euro e la borsa, oggetto della sponsorizzazione, è un capolavoro da 2200 euro.

L’outfit è dunque un flop Instagram al modico costo di 4400 euro: che ne dite, volte rivalutare? Intanto ricondividiamo il post di Chiara, magari volete dare un’occhiata più approfondita.