Non ci crederai ma esistono dei veri e propri sintomi riguardo l’amore fisico o la sua mancanza: scopriamo se sono quelli che hai anche tu!

Non facciamone una questione di luoghi comuni (anche se potrebbero sembrare tali) ma, piuttosto, pensiamola in maniera pratica.

Hai notato che il tuo corpo cerca di mandarti dei segnali ma, molto spesso, tu non rendi conto di quali siano?

Bene, a quanto pare esiste anche una serie di “indizi” che indicano che non stai facendo abbastanza… l’amore!

Ecco quali sono (e se li hai anche tu, sai già cosa fare!).

Sintomi della mancanza di amore fisico: ecco quali sono i più importanti a cui non fai caso

L’arrivo della bella stagione ha influito su di te o suoi tuoi ritmi? Ti sembra di non mangiare bene o di non riuscire a dormire per il caldo, oppure non ti riesci a spiegare perché la tua pelle, nonostante tutte le pulizie del viso che fai, sia così spenta?

Non preoccuparti abbiamo la risposta per te e sì, la risposta è che non lo “fai” abbastanza!

Come facciamo ad esserne sicuri? Semplice! C’è una lista di veri e proprio sintomi che indicano la mancanza di amore fisico.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’amore fisico non sia l’unico aspetto importante nella vita, questo è vero. Fare l’amore, però, apporta numerosi benefici al tuo fisico e quando ti manca da troppo tempo, potresti sperimentare alcuni sintomi decisamente curiosi.

Scopriamo quali sono questi sintomi leggendo la lista di quelli più “comuni” che possono essere ricondotti alla mancanza di amore fisico e vediamo se li hai anche tu!

Ovviamente, alcuni di questi sintomi potrebbero essere il risultato di qualche altro “problema” fisico ma se conti tre sintomi da mancanza di amore fisico senza altre giustificazioni… beh, almeno sai già qual è la soluzione!

insonnia, impossibilità a dormire: il caldo, si sa, gioca brutti scherzi quando inizia a "picchiare" soprattutto quando si tratta di dormire. Se durante la notte ti giri e ti rigiri nel letto, poco importa quante volte ti cambi il pigiama o giri il cuscino, forse c'è qualcos'altro, però, che ti disturba.

La mancanza di amore fisico potrebbe risultare in una discreta (e continua ) incapacità di addormentarsi : le tue lenzuola, in una maniera o nell’altra, soffrono per la maggior parte!

fantasie spinte ogni momento: il tuo capo ti sta parlando ma tu, con la mente, sei su una spiaggia dorata in compagnia del tuo partner ideale.

Magari stai leggendo un libro ma è bastata solo qualche parola azzeccata per farti rimanere “incantata” su una pagina, mentre sogni il rapporto perfetto.

Scendere dall’autobus alla fermata giusta ? Ormai è praticamente impossibile per te. Perché? Ma semplicemente perché non fai altro che pensare, costantemente, alle fantasie più spinte che il tuo cervello riesca a produrre ! Indovina di chi è la “colpa”.

lavoro, lavoro, lavoro: oppure hobbies, hobbies, hobbies! Poco importa quale sia l'ambito nel quale scegli di impegnarti, sembra che tu non abbia tempo (o voglia di trovare tempo) per nient'altro!

Magari ti sei appassionato di arrampicata e sparisci tutti i weekend, cercando la “falesia” giusta per te. Oppure hai deciso di finire una serie TV da 20 stagioni e non hai intenzione di uscire fino a quando non l’avrai terminata oppure ancora fai le ore piccole a lavoro.

Insomma, hai capito il concetto: ti impegni per trovare qualcosa da fare che sia tutto il contrario di divertimento, relax o… vita sentimentale!

non voglio uscire: a questo riguardo, poi, arriva anche il desiderio di non uscire più di casa. Non hai voglia di vedere amici, di conoscere gente o di andare a fare qualcosa che coinvolga, necessariamente, anche gli altri.

Temi che ti venga chiesto se vuoi incontrare qualcuno di nuovo o anche di poter, effettivamente, incontrare qualcuno: insomma, in questo periodo sei refrattario agli altri !

antidolorifici a me: mal di testa? Emicrania? Mal di denti o di schiena? Tutti i "doloretti" soliti, che sperimentiamo giornalmente, diventano improvvisamente difficilissimi da accettare. Ecco, quindi, che ricorri agli antidolorifici in maniera decisamente "esagerata". Al primo segnale che qualcosa non va prendi una pillola mentre prima, invece, aspettavi tranquillamente che il problema passasse: lo sai, vero, che è colpa delle poche endorfine in circolo nel tuo corpo?

pelle spenta: tutte le amanti della skincare rabbrividiranno ma è proprio così. Se la pelle presenta brufoletti, imperfezioni sottopelle, colorito grigio o spento, uno dei motivi potrebbe essere proprio la mancanza di amore fisico.

Fare l’amore, infatti, aiuta moltissimo il tuo incarnato! Il sudore ripulisce i pori, il tuo colorito “risplende” a causa dell’afflusso di sangue e, generalmente, quando lo “fai” hai una pelle molto più pulita. Altro che dieci tipi diversi sieri!

Hai fatto la “conta” dei sintomi della mancanza di amore fisico ed hai scoperto di averne più d’uno (o anche tutti)?

Bene, se non c’è nessuno di “speciale” nella tua vita ma questi problemi ti iniziano a infastidire, sai già cosa devi fare… vero?