Come sei in amore? Scopriamo subito se sei un vero Don Giovanni oppure un partner amorevole con il nostro test sull’amore. Cosa vedi in foto?

Aah, l’amore. A volte è facile (ma quando?) ed altre volte è veramente difficile (ah, ecco).

Affrontare questo sentimento e tutte le complicazioni che spesso porta con sé può sembrare, spesso, una montagna insormontabile.

Il motivo potrebbe essere veramente semplice: forse non sai chi sei veramente quando parliamo di sentimenti e di relazioni!

Non preoccuparti però: quasi nessuno riesce a raccapezzarsi quando si tratta d’amore! Oggi abbiamo deciso di darti una mano.

Come? Ma con il nostro test!

Test sull’amore: che animale vedi tra i due svelerà chi sei veramente

Sei più un tipo da mare oppure ti piacciono di più i boschi?

No, tranquillo, non siamo impazziti: anche se la domanda ti sembra completamente senza senso, in realtà stiamo cercando di capire che cosa hai visto nell’immagine.

Oggi, infatti, vogliamo svelare chi sei veramente quando parliamo d’amore.

Difficile, vero? Eppure il nostro test dell’amore non mente (o almeno, ci prova. Come ben sai i nostri test, anche se basati su dati statistici non sono da ritenersi scientifici; insomma, servono per farsi una risata!).

Adesso puoi rispondere alla domanda di sopra oppure dirci, semplicemente, chi hai visto prima: la volpe od il delfino?

Scopriamo insieme che cosa rivela di te la tua scelta!

Hai visto prima la volpe

Quella macchia arancione ha catturato subito la tua attenzione ed hai visto per prima la volpe?

Anzi, ad essere sinceri, ancor prima della volpe quello che ti è sembrato quasi di vedere è un tramonto in mezzo ad un cielo azzurro, non è vero?

Bene, abbiamo delle buone notizie per te (finalmente!).

Sei un vero romantico! A quanto pare, infatti, chi vede prima la volpe è una persona romantica, che non perde occasione per festeggiare o celebrare il suo rapporto con gli altri.

Sei estremamente spirituale e connesso alla natura e ti piace anche essere “innamorato”.

Questo non vuol dire, però, che tu non apprezzi la libertà: sei una persona leale e non temi i tradimenti. Lasci ad ognuno la possibilità di scegliere e non hai paura della distanza, anche fisica!

Insomma, sei un vero e proprio cuore tenero! Cerchi una persona che sia altrettanto coinvolta e che non abbia “paura” dei sentimenti.

Anche se in passato (od anche adesso) ti sei trovato “immischiato” con qualcuno più freddo, sappi che avete poche chance di farcela. Hai bisogno di un vero romantico, proprio come te! (E, quindi, forse è meglio che tu faccia anche il test per scoprire cosa ti manca in amore!)

Hai visto prima il delfino

Per te non ci sono dubbi: nell’immagine c’è un delfino, che salta tra le onde del mare e sullo sfondo di un sole rosso, prossimo a tramontare.

Cosa possiamo dirti: è chiaro che sei una persona estremamente sofisticata!

In amore sei una persona che, spesso, viene “invidiata” o che è generalmente considerata molto fortunata. Sei una personalità che attrae ed affascina, sempre circondato da pretendenti od ammiratori.

Per questo motivo, quindi, fatichi a prendere seriamente la maggior parte dei tuoi incontri: non sei di certo il tipo da “impegnarsi” per avere quello che vuole!

La tua scelta denota il carattere di una persona che si aspetta di incontrare il grande amore da un momento all’altro ma che non ha intenzione di “lavorare” sui suoi rapporti!

Con ogni probabilità vuoi una grande famiglia e proprio per questo sei alla ricerca di un partner amorevole e che ti supporti e ti capisca.