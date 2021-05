Ne avevamo già parlato ma, di certo, non fa male tornare sull’argomento: come usare la lingua nei tuoi rapporti intimi? Ecco cinque idee per te.

Proprio perché ne avevamo già parlato, sappiamo bene quale sarà la tua prima opzione: la mia lingua? Si trova sempre qui, nella mia bocca e la uso tutti i giorni!

Mm… sei proprio sicuro?

La lingua, dopotutto, è uno degli “strumenti” più potenti che abbiamo per quanto riguarda la sessualità.

Tra la pelle (c’è chi la definisce l’organo sessuale più esteso) e la nostra amica lingua con le sue infinite terminazioni nervose, c’è chi crede che lasciamo “silenti” le nostre due risorse migliori.

Proviamo a scoprire, allora, come integrare la lingua sotto le coperte?

Come usare la lingua: cinque idee per rimetterla in moto

Usare la lingua non è complicato o, almeno, questo è quello che pensi tu!

Capita spessissimo (e noi infatti te ne avevamo già parlato qui) che usare la lingua sia qualcosa che diamo per scontato tanto da non farlo quasi più!

Molto spesso, infatti, ci limitiamo a considerare “importanti” dal punto di vista intimo, solo gli organi più… ehm, scontati.

Ci siamo (quasi) convinti che l’amore fisico sia fatto solo di rapporti penetrativi (spoiler: non è così, te ne abbiamo parlato qui) e che, quindi, fare l’amore possa essere “ridotto” ad un semplice incontro di genitali.

Bene, ovviamente questa idea è del tutto riduttiva! Usare la lingua o tornare ad usarla, è fondamentale per avere rapporti intimi soddisfacenti e bollenti come un tempo!

Come puoi fare, però, per “risvegliare” in te e nel tuo partner la voglia di usare la lingua?

Ecco cinque idee per “rimetterla in moto”:

usiamo il cibo : siete amanti del sushi ? Oppure preferite il cioccolato ed i dolci ? Vi piace il salato? Bene, qualunque siano le vostre preferenze in fatto di gusti , usate il cibo per stimolarvi a vicenda ad usare la lingua!

Classici giochi che prevedono la creazione di un percorso di sapori sul vostro corpo sono, in realtà, ottimi per stimolare la fantasia (e l’eccitazione ).

Scegliete quali sono i punti che vorreste fossero presi di mira dalla lingua e “cospargetevi” del cibo preferito del partner: fateli lavorare!

: siete amanti del ? Oppure preferite il ed i ? Vi piace il salato? Bene, qualunque siano le vostre preferenze in fatto di , usate il per stimolarvi a vicenda ad usare la lingua! che prevedono la creazione di un percorso di sapori sul vostro corpo sono, in realtà, ottimi per la (e ). Scegliete quali sono i punti che vorreste fossero presi di mira dalla lingua e “cospargetevi” del del partner: fateli lavorare! una serata senza mani: legate (ovviamente senza farvi male) le vostre mani e quelle del partner. Per questa serata speciale che avete in mente, infatti, non potrete usarle!

Lasciate che siano le vostre bocche a fare tutta la “fatica“: prima o poi vi renderete conto di quanto fate affidamento sulle mani (e di come

