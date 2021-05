Va bene, lo sappiamo: parlare di giocattoli erotici può essere imbarazzante. Lascia parlare noi allora! Ecco perché dovresti averli anche tu!

Quante volte ti è successo di cambiare argomento imbarazzata mentre una tua amica od un tuo amico cercavano di dipingerti le gioie dei giocattoli… per adulti?

Se ti sei ritrovata in questa descrizione ma sei anche curiosissima di conoscere questo “mondo“, questo è l’articolo che fa per te.

No, non preoccuparti: non troverai rappresentazioni grafiche dei giocattoli in questione e neanche tutorial su come usarli (sono molto, molto intuitivi).

Ti facciamo un elenco di cinque motivi per i quali usarli non è solo piacevole ma anche necessario: pronta a scoprire di che cosa stiamo parlando?

Giocattoli erotici: i cinque motivi per iniziare a provarli

Certo, la discussione riguardo i sex toys è decisamente cambiata e migliorata dagli anni precedenti.

Prima, al solo nominarli, ricevevi occhiate di sdegno o battute irripetibili.

Adesso, per fortuna, puoi cercare pareri e consigli su Internet e, quindi, non hai bisogno di parlarne con gli amici!

Scherzi a parte, è arrivata l’ora di capire per quale motivo i giocattoli erotici possono migliorare non solo la tua sessualità ma anche quella della tua coppia.

Ti abbiamo già indicato qui, infatti, quali sono i cinque migliori da iniziare a provare nell’ambito della tua relazione.

L’importante, però, non è solo comprarli ma anche capire perché sono utili e che cosa possono aiutarti a “fare” in più.

Insomma, non ti stiamo dicendo di sostituire il tuo partner od il tocco altrui ma solo che i sex toys hanno delle grandi potenzialità (no, non è una battuta a doppio senso).

Ecco i cinque motivi, consigliati anche dal blog di MySecretCase, per approcciarsi a questi strumenti: riusciremo a convincerti?

Perché usare i sex toys secondo gli esperti

ansia da prestazione, questa sconosciuta: abbiamo parlato tante volte di come sia difficile raggiungere l’obiettivo primario di un rapporto quando siamo in ansia.

Di cosa parliamo? Ehm, ma ovviamente dell’orgasmo!

Per raggiungere quello femminile, a volte, sembra che ci sia bisogno di una guida completa (che noi ti abbiamo fornito qui, insieme ai consigli per “durare” più a lungo).

L’ansia, però, può frapporsi tra noi ed il risultato: la conseguenza?

L’orgasmo non si vede, i rapporti diventano difficili e radi e ti senti sempre più obbligata a “fingere” di aver raggiunto un risultato.

Con l’aiuto dei sex toys, da sola od in compagnia, l’ansia da prestazione si smaterializza: se non vieni la colpa è del sex toys e se invece raggiungi l’obiettivo… non ti farai problemi!

e già che stiamo parlando di orgasmi : i sex toys sono fondamentali anche per un altro, ottimo, motivo.

Anzi, più di uno ! Parliamo, infatti, della possibilità di raggiungere gli orgasmi multipli (di cui ti avevamo già accennato qui).

Visto che puoi usare il tuo giocattolo preferito letteralmente quando e come vuoi , niente ti vieta di integrarlo nel tuo rapporto o di usarlo più e più volte mentre ti dai da fare con il partner.

Il risultato ? Potresti, finalmente, divertirti e divertirti e divertirti …

Non vorrai perderti questa occasione per cementificare ancora di più la tua unione , vero?

Alla base di questa motivazione , c’è il fatto che le coppie che cercano sempre di “ svecchiare ” il proprio rapporto sono quelle che poi, nei fatti, durano più a lungo .

E sì, magari durano anche sotto le coperte ma l’importante (alla fine) è trovare il modo per continuare a conquistarsi ed a stupirsi . I giocattoli erotici sembrano essere la risposta!

Noi ti avevamo già parlato della ginnastica Kegel ma con i giocattoli erotici la situazione migliora di molto!

Questi strumenti, infatti, sono fatti per… il tuo piacere, in tutti i sensi! Non ci sono modi (troppo) sbagliati per usarli: puoi decidere di stimolarti come vuoi, basta che ti piaccia!

Ecco, quindi, che ti ritrovi a fare una “ginnastica” niente male.

Smuovi punti mai toccati prima (come il punto A, ne hai mai sentito parlare?) ed alleni tutto il corpo: vale la pena provare, no?

farlo insieme è… importantissimo! E no, non parliamo del rapporto (o, almeno, non solo di quello). Lasciarsi andare di fronte al partner, usare uno strumento per fargli vedere “come si fa” e fargli conoscere un lato di te ancora inesplorato è importantissimo!

Non si tratta solamente di una delle cose più sensuali mai viste: toccarsi e provare piacere insieme, uno di fronte all’altro, è fondamentale per la vostra coppia!

Provare per credere: passati i primi imbarazzi, non potrete più fare a meno dei vostri giocattoli!

Allora, siamo riusciti a convincerti? No, non rispondere: la scelta è solo tua.

Non biasimarci, però, se finito questo articolo finirai a fare una ricerca online sui siti più famosi di giocattoli erotici!