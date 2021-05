Che ruolo gioco la musica nella tua vita? Nella tua playlist non possono mancare le canzoni per fare l’amore. Ecco i nostri suggerimenti!

Pensaci bene: quanto tempo dedichi alla cura del tuo profilo Spotify o a selezionare la canzone giusta quando stai per prendere l’autobus?

Quante volte ti capita di interrompere la doccia a metà per mandare avanti una canzone che non ti piace o ritornare su quella che non hai potuto ascoltare al meglio?

Inutile cercare anche solo di fingere che non sia così: la musica è una parte importantissima della nostra vita e, in quanto tale, diventa indispensabile… anche sotto le coperte!

Scopriamo insieme qual è la playlist migliore per fare l’amore (e mettiamola immediatamente in uso!).

Canzoni per fare l’amore: ecco la playlist (collaudata)

Amore e musica, musica ed amore: c’è chi vi direbbe che si tratta di due elementi strettamente connessi ed impossibili da dividere e chi, invece, non ha mai pensato che tra loro ci sia un legame.

Eppure, la musica, è un qualcosa che ci accompagna (passo passo) durante tutta la nostra vita e la giornata (tranne quando dobbiamo cercare parcheggio, ovviamente).

Su Spotify, ad esempio, la lista delle playlist pensate per quando si fa l’amore è talmente tanto alta che c’è anche chi (il sito Onbuy) ha deciso di fare un censimento.

Tra più di 500 playlist analizzate e 45.000 brani a sfondo “erotico”, il sito è stato in grado di stilare una vera e propria classifica delle canzoni più usate… sotto le coperte!

Se affidarsi alla riproduzione casuale è impossibile e il dirty talk non ti piace, ecco che queste canzoni possono rappresentare un ottimo modo per riempire “i silenzi” in camera da letto.

Ecco quali sono alcune delle canzoni per fare l’amore più ascoltate di tutte: quante ne conosci già?

WAP – Cardi B e Megan Thee Stallion

– Cardi B e Megan Thee Stallion Often – The Weeknd

I See Red – Everybody Loves an Outlaw

– Everybody Loves an Outlaw Thank U Next – Ariana Grande

– Ariana Grande Good for You – Selena Gomez

Ma questa non è di certo l’unica classifica e queste non sono le uniche canzoni possibili, ovviamente.

Cosmopolitan anche ha stilato una classifica di brani imprescindibili sotto le coperte ed anche la musica italiana si difende bene.

Per Cosmo tra le canzoni migliori ci sono:

Thinking about U – Frank Ocean

– Frank Ocean Wants and Needs – Drake

– Drake Cherry Wine – Hozier

Invece, per quanto riguarda i blog di musica italiana, le preferenze sembrano andare tutte alle “vecchie” canzoni.

Ai primi posti, per le migliori canzoni, ci sono infatti:

Pensiero Stupendo – Patty Pravo

– Patty Pravo Rewind – Vasco Rossi

– Vasco Rossi Sono come tu mi vuoi – Irene Grandi

– Irene Grandi Mille giorni di me e di te – Claudio Baglioni

Il rapporto tra la musica e l’amore fisico: esiste davvero?

A quanto pare la risposta è sì: ascoltare la musica prima, durante e dopo aver fatto l’amore potrebbe portare benefici decisamente inaspettati.

La musica, a quanto pare, attiva dei circuiti cerebrali che sono strettamente collegati al piacere, facendo aumentare i livelli di dopamina e serotonina.

Ma non si tratta “solo” di una questione chimica: la musica riuscirebbe ad agire sul battito del nostro cuore e sulla pressione sanguigna oltre che la respirazione.

Insomma, riuscirebbe ad influenzare gran parte del nostro “fisico“, aiutandoci ad entrare in connessione con le sensazioni che proviamo.

Niente male, vero?

Il potere della musica, poi, arriverebbe anche a farci connettere ancora più intimamente con il partner, oltre che a farci “sperimentare” nuovi modi di fare l’amore.

Il ritmo delle note ci aiuterebbe a cambiare anche il nostro, mentre l’idea di star facendo “qualcosa di nuovo” ci aiuterebbe a vivere l’esperienza di fare l’amore (sebbene collaudata) in maniera del tutto interessante.

Insomma: a quanto pare “farlo” con la musica non è solo meraviglioso ma anche estremamente positivo per la “resa“.

Cosa stiamo aspettando, dunque?

Eccovi una delle canzoni da provare: che ne dite di fare un tentativo e vedere se cambia qualcosa nella vostra vita intima?