Scopri cosa ti ferisce di più quando senti di star male e non capisci perché. La risposta in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi per quanto forte possa essere ha una sensibilità che lo porta a vivere le cose in modi sempre diversi. Così, può accadere di resistere a situazioni di ogni tipo salvo poi finire con lo star male per quelle che si sarebbe pensato essere ininfluenti. Ciò avviene perché anche se spesso non ce ne rendiamo conto, finiamo con il restare feriti da particolari gesti o da situazioni che quando si presentano ci colpiscono nel vivo. Un aspetto che varia da persona a persona.

Solitamente molto dipende dal carattere e dalle esperienze di vita. In alcuni casi, però, anche il segno zodiacale può dire molto in proposito. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto come sarà l’amore nel mese di Maggio per i vari segni dello zodiaco, scopriremo cosa ferisce davvero ognuno di noi.

La cosa che ti ferisce veramente in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Chi pensa di sapere cosa pensi

Se c’è una cosa che ti ferisce nel profondo è la presunzione con cui certa gente decide di conoscerti così a fondo da sapere chi sei e cosa pensi. Si tratta di una cosa che prendi molto sul personale e che quando avviene fai fatica a gestire. Il pensiero che qualcuno ti possa inquadrare, infatti, ti fa sentire nuda e vulnerabile e come se fossi improvvisamente incapace di sorprendere chi hai di fronte. Un problema che potresti risolvere puntando di più sulle tue tante risorse e sul fatto che anche se ti conoscessero a fondo potresti sempre serbare delle sorprese. Alcune delle quali persino tu non sei a conoscenza.

Toro – Sentirti messa da parte

Nei rapporti interpersonali sei particolarmente possessiva. Così, se c’è una cosa che ti ferisce in modo particolare questa è il sentirti messa improvvisamente da parte a causa di qualcun altro. Quando avviene prendi la cosa come un tradimento e tendi ad andare su tutte le furie. Una cosa che non sai affatto mascherare e che spesso ti porta a passare dalla parte del torto. Per fortuna, lavorandoci su potresti imparare a cogliere la differenza tra gli amici che riescono a voler bene a più persone e quelli che effettivamente cercano di fregarti. Una volta imparato a farlo, vivere le cose con maggior relax sarà sicuramente più semplice.

Gemelli – Sentirti giudicata

Se c’è una cosa che ti da profondamente fastidio, ti innervosisce e ti ferisce al contempo, questa è il sentirti giudicata. Non importa se a farlo è un’amico o qualcuno che conosci appena. Sentirti messa in dubbio nelle tue capacità è una cosa che non accetti da nessuno. Spesso, dietro questa ferita che ti viene procurata ogni volta si nasconde un’insicurezza di fondo data dall’essere consapevole di agire spesso troppo velocemente. Ciò nonostante anche un solo sguardo giudicante è in grado di farti più male di quanto vorresti. Sarà solo imparando ad essere più forte delle tue convinzioni che riuscirai a vivere meglio anche questi frangenti.

Cancro – Non essere considerata

Anche se cerchi sempre di non darlo a vedere hai un gran bisogno di sentirti al centro dell’attenzione delle persone che ami. Quando ciò non avviene inizi subito a pensare di non poter più contare su di loro, di essere stata messa da parte o di non essere mai stata importante. Si tratta di qualcosa che ti ferisce nel profondo, tanto che quando ciò avviene rischi spesso di dare il peggio di te. Un problema che potresti risolvere semplicemente lavorando su te stessa e sulle tue insicurezze. Perché sarà solo superandole che riuscirai finalmente a sentirti forte anche quando gli altri non ti degnano di attenzione per qualche minuto.

Leone – Essere sminuita

La cosa che ti ferisce di più? Quando qualcuno cerca di sminuirti. Indipendentemente dalla situazione in cui ciò può accadere, quando percepisci che il tuo valore viene messo in dubbio o appunto considerato inferiore a quanto non sia, tendi a starci male. Ciò dipende per lo più dal tuo bisogno eccessivo di sentirti sempre lodata e apprezzata. Cosa che, in qualche modo, ti rende schiava di ciò che pensano gli altri. La chiave per liberarti da questa prigione? Imparare a non contare così tanto sul giudizio altrui e basarti prima di tutto sul tuo. Il resto sarà solo un regalo.

Vergine – Sentirti tagliata fuori

Se c’è una cosa che ti ferisce nel profondo è sentirti tagliata fuori. Si tratta di un aspetto che fai fatica a riconoscere nelle dinamiche di tutti i giorni. Possiamo però dire che è quello che ti spinge ad arrabbiarti quando davanti a gesti o situazioni che non comprendi a fondo ti senti ferita. Si tratta di un problema legato in parte all’insicurezza e in parte alla paura di restare da sola. Il punto è che spesso per evitare di starci male sei la prima a tagliarsi fuori dalle situazioni scomode. Impara ad affrontarle e scoprirai che farlo è tutto sommato più semplice dello scappare per poi trovarti sempre e comunque a starci male.

