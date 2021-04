Guardando questa immagine cosa hai notato per prima? il lupo o la pecora? la risposta rivela un lato nascosto della tua personalità.

Una pecora o un lupo? ognuno di noi vedrà uno di questi due animali prima dell’altro e questo dipende da alcuni tratti della sua personalità. E tu cosa hai visto prima? questo test della personalità ti illuminerà sui tuoi lati nascosti.

Test della personalità: hai visto prima il lupo o la pecora?

E’ tempo di fare luce sul nostro vero essere e su ciò che teniamo radicato in noi e non facciamo emergere. Conoscere se stessi è fondamentale per essere felici. Avere piena consapevolezza di quali siano i nostri reali bisogni e necessità ci aiuta a fare in modo di compensarli e questo ci fa sentire più appagati. Il test di oggi vi farà riflettere proprio su questo, ovvero sul lato di te che tieni nascosto e ti fornisce i mezzi per avviare un’analisi introspettiva che ti faccia migliorare la conoscenza di te stesso.

Fare il test è davvero semplicissimo, devi solo rispondere ad una semplicissima domanda: “Hai visto prima il lupo o la pecora?”

Questo test approdato sui social ha vinto la sfida della popolarità. E’ diventato virale in pochissimo tempo perché gli utenti hanno apprezzato molto il profilo finale che ha descritto aspetti che molti hanno ritenuto essere sorprendentemente veritieri.

Cosa aspetti a conoscere anche tu aspetti tenuti fin troppo tempo nascosti del tuo modo di essere?

Te lo chiediamo un’ultima volta, a primo impatto cosa hai notato in questa immagine? La pecora o il lupo?

Soluzione del test

La pecora

Se hai notato un muso nero avvolto in un manto bianco e lanoso e non avevi neanche fatto caso all’espressione feroce del lupo significa che sei una persona molto autentica. hai dei valori molti saldi, non ti pieghi, in nessun caso ti fai corrompere, non ti interessa compiacere gli altri, l’ unica cosa che conta è la tua opinione e questa viene prima di tutto. Questo aspetto di te è molto noto ma c’è dell’altro che tieni nascosto: sei una persona molto coraggiosa ma non lo manifesti, hai una luce dentro che non ti fa temere l’ignoto, e questo coraggio si manifesta soprattutto quando la vita ti porta qualche problema da risolvere, ogni volta che cadi ti rialzi più forte di prima, questa è una dote che hanno in pochi, dovresti lavorare di più su questo tuo punto di forza perché questa è la chiave per realizzare tutti i tuoi obiettivi. La tua famiglia è il tuo valore più grande, potresti rinunciare a tutto pur di veder felice le persone che ami.

Il lupo

Se la prima cosa che hai notato guardando l’immagine è stato il muso nero e feroce del lupo tanto che non ti sei neanche accorto di tutto quel soffice manto bianco che lo circondava, è perchè molto probabilmente sei una persona molto testarda. Quando ti metti in testa qualcosa è impossibile farti cambiate idea ma questa testardaggine non sempre ha giocato a tuo favore perchè ti evita di valutare bene le situazioni.

L’aspetto di te meno rivelante che non riesce ad emergere riguarda la tua rigidità mentale. Anche la tua testardaggine è legata fondamentalmente alla tua rigidità questo non ti fa apprendere nulla dai tuoi sbagli e non ti fa essere una persona migliore. Fai emergere questa rigidità, sii consapevole di questo tratto e lavora su te stesso per trasformare questo tuo modo di essere e renderti più elastico, noterai tutte le opportunità che ti presenta la vita e che non hai avuto modo di notare fino ad ora. Sei anche una persona estremamente intelligente a ampio spettro, in moltissimi campi. Inoltre sei diffidente e introverso, ti lasci avvicinare solo dalle persone che sono state in grado di conquistarsi la tua fiducia.