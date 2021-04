Il Toro è il secondo segno dello zodiaco nonché quello che segue l’Ariete. Scopriamo tutto quel che lo riguarda e quali sono le sue principali caratteristiche.

Il 21 Aprile entriamo ufficialmente nel segno zodiacale del Toro. Secondo segno dello zodiaco, posato, calmo e propositivo. Un segno che sa come farsi amare e che ha sempre una visione precisa sul suo futuro. Conosciamolo meglio, scoprendo tutto quel che lo riguarda.

Il segno zodiacale in breve

Periodo: dal 21 Aprile al 20 Maggio

Pianeta dominante: Venere

Colore del segno: Blu

Pietra porta fortuna: Giada verde

Giorno fortunato: Il Venerdì

Numero: 2

Fiore: La rosa

Tutto quel che c’è da sapere sul segno zodiacale del Toro

Il segno zodiacale del Toro è il secondo segno dell’anno e si posiziona subito dopo il segno dell’Ariete e immediatamente prima dei Gemelli. Si tratta di un segno ricco di creatività, calmo e accogliente. Particolarmente portato verso tutto ciò che ha a che fare con la comunità e la famiglia. Motivi per cui è solitamente molto amato da chiunque lo circondi.

Dotato di un buon senso pratico, è solito fare progetti per il futuro e lavorare sodo al fine di vederli concretizzarsi. Al contempo ha un’indole pigra, motivo per cui sarà pronto a muoversi solo quando è certo dei risultati o è mosso da una passione in grado di battere la voglia di oziare.

Amante della vita, ha un indole romantica che lo porta a sognare un futuro in coppia e possibilmente con una famiglia numerosa. Ciò nonostante, non ama che vengano invasi i suoi spazi e spesso sa essere particolarmente diffidente. È infatti propenso ad aprirsi agli altri solo dopo averli conosciuti a fondo e quando ritiene di potersi fidare di loro. Ottimo amico, sa essere di buona compagnia e quando vuole da consigli anche utili.

Amante delle cose fatte per bene, è solitamente propositivo e tende ad affrontare la vita con una certa calma che infonde serenità agli altri. Se c’è da entrare in guerra, però, non si tira indietro ed è disposto a sfoderare le sue armi più forti al fine di avere la meglio su tutto e tutti.

Simpatico ed in grado di stare tra la gente, tende ad avere sempre le idee chiare su ciò che desidera e su cosa si aspetta dal futuro. E ciò fa si che la sua vita appaia semplice e piacevole da vivere.

Il segno del Toro sul lavoro

Sebbene sia di indole pigra, il nato sotto il segno zodiacale del Toro tende ad essere abbastanza propositivo e ben disposto per tutto ciò che concerne studio o lavoro. Si può dire che rientri infatti tra coloro che si impegnano quanto occorre per poter raggiungere il risultato sperato. Certo, non lo si vedrà mai dare il massimo. Ma saprà sempre agire in modo da ottenere quanto occorre per fare la sua bella figura.

Con i colleghi i rapporti sono piuttosto sereni e pacifici. Collaborativo quanto serve, si mostra anche in grado di offrire il proprio contributo per far si che le cose vadano al meglio. Per questo motivo è solitamente rispettato. Cosa che si verifica anche da parte dei superiori. In grado di lavorare in gruppo, si dimostra capace di portare avanti anche mansioni in solitaria. E tutto sempre con una calma ed una tranquillità che aiutano anche gli alri a rendere di più.

Quando all’orizzonte c’è un obiettivo per il quale ritiene che valga la pena dare il massimo, eccezionalmente, il nativo del segno è anche disposto a buttarsi a capofitto nell’impresa. Cosa che fa solo se ha alte probabilità di successo o se è spinto da un bisogno particolare di raggiungere un determinato risultato.

Il Toro e le relazioni

Il segno zodiacale del Toro ha la particolarità di essere molto incline alle relazioni. Sebbene sia molto riservato e a tratti sfuggente si mostra infatti in grado di intrecciare relazioni durature con le persone.

Ottimo amico, sa sempre come mettere a suo agio gli altri e quando crede che il rapporto sia sincero è pronto a spendersi per le persone alle quali tiene. Legatissimo agli amici di vecchia data, tende a considerarli come parte della propria famiglia. E, anche se raramente, è disposto ad espandere questo prezioso ruolo anche a persone conosciute da poco ma con le quali si sente particolarmente in sintonia.

In amore tende a muoversi con maggior cautela perché sa che quando decide che qualcosa è per sempre, allora dovrà esserlo. Per questo motivo le relazioni sono solitamente meno profonde rispetto alle amicizie. Cosa che cambia quando incontra la persona giusta. In tal caso può arrivare a creare un rapporto speciale. Rapporto in cui cerca fiducia e complicità e per il quale è pronto a mettere in gioco altrettanto.

In generale si tratta di un segno con profondi valori legati alle relazioni. Valori che iniziano dalla famiglia e che si estendono pian piano verso le persone alle quali tiene e che, sopratutto, ritiene meritevoli di fiducia.

Il nativo di questo segno è pertanto una persona unica nel suo genere. In grado di offrire tanto ma al contempo capace di pretendere molto da chi lo affianca.

Stargli accanto è sempre positivo perché aiuta a vivere la vita con maggior serenità e ad imparare nuovi modi di affrontare le cose.

Le caratteristiche del segno zodiacale del Toro, valgono anche per chi in questo segno ha il proprio ascendente. In tal caso bisognerà cogliere gli aspetti più intimi, che mostreranno molte sfumature del modo di essere dando un’idea più ampia di come si è veramente.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.