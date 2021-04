I 5 errori che ogni coppia dovrebbe evitare di fare a letto

Quali sono gli errori che le coppie commettono solitamente a letto? Secondo alcuni esperti la compatibilità è importante tanto quanto porsi dei limiti.

Si dice che in amore e in guerra sia tutto concesso, ma attenzione a non concedervi troppa libertà sotto le lenzuola, potrebbe nuocere alla coppia.

Avere una vita sessuale appagante è fondamentale per una coppia felice e duratura, è importante comunicare i nostri desideri e le nostre fantasie e lasciarsi andare a tutto ciò che può aiutarci a sopprimere la routine che è la nemica numero uno del desiderio sessuale.

Se è vero che in amore bisogna lasciarsi un pò andare, è anche vero che bisogna ricordare di non oltrepassare certi limiti.

Gli errori che le coppie non dovrebbero fare in intimità

Godere di una certa compatibilità sessuale con il partner è una grande fortuna. Avere quell’accordo speciale in intimità è appagante. L’intimità di una coppia non dura solo una notte ma i suoi benefici si estendono per tutta la durata della relazione.

Per andare intimamente d’accordo a volte basta evitare di commettere i classici errori. Si tratta di errori molto diffusi e ritenuti innocui dalla maggior parte di noi, che ignora quanto questi danneggino irrevocabilmente il romanticismo.

Ecco cos’è che non dovresti fare a letto:

Saltare i preliminari

Fare l’amore rinunciando ai preliminari è come fare l’aperitivo senza prendere nulla da bere, diciamo che l’aperitivo sarebbe secco e meno stuzzicante. La stessa cosa avviene nel caso del rapporto sessuale, i preliminari sono l’inizio di un rapporto intimo perfetto, anche in questo caso ci sono errori da non commettere sotto le coperte per partire alla grande.

Ricordare l’abilità sessuale di un’ex

Tirare fuori l’ex da fastidio in ogni caso, soprattutto se lo si immagina intimamente connesso con il nostro partner e la cosa vale per entrambi. Non sono ammessi paragoni, a nessuno piace essere paragonato ad altri, soprattutto agli ex.

Non radersi

L’igiene personale è fondamentale affinché il partner ci trovi sempre desiderabile. Un buon profumo, un filo di trucco, i capelli in ordine e soprattutto niente peli ne sotto le ascelle ne sulle gambe. Se avete tralasciato di radervi evitate il contatto oppure filate in bagno con la scusa di voler indossare un bel completino intimo prima di infilarvi sotto le lenzuola.

Essere egoisti

Dovreste essere entrambi soddisfatti dei vostri rapporti sessuali, non siate egoisti e dopo aver raggiunto il piacere aiutate l’altro a raggiungerlo. L’altro non è un oggetto da usare a proprio piacimento, bisogna condividere le cose belle.

Essere volgari

Ecco il limite che non dovreste mai superare, la sfacciataggine. Alcune persone amano far volare parole un po crude durante la fase di eccitazione o praticare l’intimità con l’ausilio di particolari oggetti. L’errore che spesso commettiamo è di pensare che l’altro abbia il dovere di assecondarci. Non è così. Se l’altro non si sente a disagio o infastidito asseconderà pure le tue fantasie, ma non insistere in caso contrario. I partner non dovrebbero fare mai nulla che dia fastidio o che possa infastidire l’altro. Cercate di parlare di quello che amate e di quello che detestate siate liberi di conoscervi e di esplorare ma senza forzature.