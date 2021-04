Scopri qual è la frase che non si dovrebbe mai dire ai vari segni zodiacali. Dopotutto, prevenire è meglio che curare, no?

Ognuno di noi ha delle frasi che non ama proprio sentirsi dire. A volte perché pungono sul vivo ed altre perché proprio non piacciano. Magari per dei ricordi che evocano o perché le si sente del tutto estranee al proprio modo di essere. Visto che non stuzzicare l’ira altrui è sempre un buon modo per rendere il più possibile buono il livello di comunicazione, oggi dopo aver visto qual è il gelato giusto per ogni segno zodiacale, scopriremo qual è la frase con non si dovrebbe mai dire ai vari segni.

La frase da non dire mai ai vari segni dello zodiaco

Ariete – Hai perso

Mai dire ad un segno zodiacale dell’Ariete che ha perso. Si tratta infatti di persone altamente competitive e che davanti ad una sconfitta, vera o presunta che sia, possono diventare insopportabili. Quali che siano i rapporti in essere, puntare il dito su qualcosa in cui non sono riusciti, li renderà nervosi per tutto il giorno, rischiando di compromettere per lungo tempo i rapporti in atto. Molto meglio cambiare argomento o far finta di non aver notato la cosa.

Toro – Sbrigati

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone note per la loro calma interiore. A loro piace fare sempre tutto con calma e portano con se un senso di rilassatezza tale da riuscire a trasmetterlo anche a chi sta loro intorno. C’è una cosa, però, che sarebbe meglio non dirgli mai: sbrigati!

Un simile invito è per loro quasi un’offesa o un modo per sottolineare che il loro agire ha qualcosa di sbagliato. Meglio attendere che facciano le cose con i loro tempi. Anche perché è la modalità in cui le faranno meglio.

Gemelli – Devi fare di più

Partiamo dal presupposto che i nativi del segno zodiacale dei Gemelli non amano ricevere ordini. Detto ciò, quando fanno qualcosa è sempre al massimo delle loro energie. Invitarli a fare di più ha quindi il risultato di metterli in crisi o di renderli nervosi. Si può pensare di dar loro dei consigli su come agire ma senza mai giudicare il loro modo di fare. Se si offendono sarà difficile farli tornare sui propri passi.

Cancro – Lui/lei ha fatto meglio

I nativi del Cancro sono persone altamente suscettibili, permalose e insicure. Dir loro che qualcuno ha fatto meglio li pone quindi in un mood davvero sbagliato. Il risultato sarà quello di vederli arrabbiati e incapaci di cambiare comunque le cose. Inoltre, per molti di loro una simile frase sarà presa come un’ammissione di preferenza verso chi li supera in qualcosa. Insomma, con una frase così, i risultati saranno sempre e solo negativi. Meglio evitare di dirla.

Leone – No

Ai nati sotto il segno zodiacale del Leone non si può mai dire di no. Loro amano essere al centro dell’attenzione e ottenere sempre tutto quel che desiderano. A qualcunque richiesta, quindi, è meglio lasciar intendere un rifiuto senza mai esplicitarlo. In caso contrario, prenderanno la cosa come una sfida e se la prenderanno così a cuore da non farsela passare per molto tempo. E si sa, averli contro non è mai una cosa piacevole.

Vergine – Non te lo dico

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono profondamente curiosi. Così, quando c’è qualcosa nell’aria, rifiutarsi di dirgli di cosa si tratta può farli contrariare al punto da arrivare al litigio. Si tratta infatti di persone che quando prendono qualcosa sul personale (e capita molto spesso) fanno davvero fatica a tornare sui propri passi. Meglio quindi non dargli proprio il modo di compierli.

Bilancia – Sei indeciso/a

È vero, a volte i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia fanno fatica a prendere decisione su alcuni aspetti della loro vita. Sottolineare la cosa, però, li fa sentire sbagliati, gli mette pressione e li rende di conseguenza molto nervosi. Se si vuole avere un buon rapporto con loro e si nota una certa esitazione è molto meglio aiutarli a prendere una decisione piuttosto che sottolineare l’ovvio. Loro, di certo, apprezzeranno la cosa.

Scorpione – Hai detto una bugia

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione sono persone che dicono sempre quello che pensano. Inoltre, hanno un’idea di lealtà così forte che essere messi in dubbio su questa li fa letteralmente infuriare. Mai accusarli di aver mentito, quindi. In primis perché se anche fosse vero non lo ammetteranno mai e subito dopo perché l’unica cosa che si otterrà è la loro ira. E come molti sapranno, non c’è niente di più sbagliato del fare arrabbiare una persona del segno zodiacale dello Scorpione.

Sagittario – Non puoi

I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario hanno bisogno di sentirsi liberi di poter fare tutto ciò che desiderano e quando lo vogliono. Per questo motivo, per farli arrabbiare basta mettersi tra loro e l’obiettivo che hanno scelto. Mai dirgli quindi che non possono fare qualcosa. Si otterrà il loro odio eterno e non si otterranno comunque dei risultati. Sono infatti persone abituate a fare sempre e comunque di testa propria.

Capricorno – Fallo ora

Far sentire pressati i nativi del Capricorno è un ottimo modo per renderli nervosi e per non ottenere comunque ciò che gli si è richiesto. Con loro bisogna usare le parole giuste, dargli tempo e ricordargli eventuali scadenze senza fargli mai fretta. Il rischio, altrimenti, è quello di vederli sbottare e mandare tutto all’aria.

Acquario – Non mi va

È raro che una persona del segno dell’Acquario chieda un favore o proponga qualcosa. Ma se ciò avviene e gli si risponde dicendo di non averne voglia ci si sarà giocati per sempre la loro amicizia. Seppur non costanti, hanno infatti bisogno di poter contare su chi sta loro intorno. Meglio motivare sempre un eventuale rifiuto, quindi. In questo modo si eviteranno inutili screzi.

Pesci – Non è possibile

Dire ad un nativo del segno zodiacale dei Pesci che una cosa è impossibile è come sfidarla a farlo. Quando ciò avviene si mette in moto qualcosa di inspiegabile ma che per i nativi del segno rappresenta una sfida aperta. A meno di non farlo per spronarli, quindi, meglio evitare di essere così assoluti. Il risultato, altrimenti, sarà quello di farli incaponire.

Sapere cosa non dire a chi si ha davanti rappresenta un buon modo per interagire correttamente. In tal senso può essere utile controllare il profilo dell’ascendente dei vari segni. Così si potranno infatti cogliere sfumature importanti e comprendere se ci sono più cose da evitare.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.