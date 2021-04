Vuoi conoscere meglio la tua personalità e le tue origini? Con il test della forma del piede possiamo analizzare il tuo vissuto: ecco come.

Dimmi che piede hai e ti dirò… da quale popolo provieni!

Anche se la correlazione tra piedi e vite passate non è di certo scientifica, è indubbio che la forma e la salute dei nostri piedi può aiutarci a scoprire molto di noi.

Ci sono cinque tipi di piede (più o meno): quale sarà il tuo? Scopriamolo insieme.

Test della forma del piede: scopriamo chi sei veramente

Ti sei sempre chiesto da quale cultura antica discendessi?

Questa è una domanda che ci siamo di certo posti tutti prima o poi… vero?

Anche se non rappresenta un’informazione fondamentale nella tua vita, sappi però che possiamo svelare da dove provieni davvero solo guardando… i tuoi piedi!

Con la fine dell’inverno e l’arrivo dell’estate ecco che i nostri piedi iniziano, nuovamente, a fare capolino alla fine delle nostre gambe.

Da quanto tempo non li vedevi, coperti com’erano da calzini pesanti, calzettoni e stivali?

Questo è un ottimo momento per guardarli veramente bene e cercare di capire a quale, tra questi cinque tipi, assomigliano.

Il test della forma del piede, quindi, ci svelerà chi sei davvero ed anche da dove provieni! Ovviamente i nostri test, anche se sono basati su statistiche, non possono essere considerati scientificamente accurati: insomma, servono principalmente a divertirsi!

Se ti piacciono i test di personalità puoi provare a svelare il tuo desiderio nascosto con il test dell’albero della frutta oppure anche scoprire cosa dice l’iniziale del tuo nome di te.

Se invece vuoi vedere come te la caveresti in una situazione difficile, il test dell’isola deserta è perfetto per te.

Ma non perdiamoci in chiacchiere: stavamo parlando di piedi!

Il responso: scegli la tua forma dei piedi e scopri da dove provieni

Ti sei liberato di scarpe e calzini ed hai dato un’occhiata ai tuoi piedi?

Bene, allora scopriamo chi sei veramente!