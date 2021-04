Scopri come mangiare l’uovo di Pasqua in base al tuo segno zodiacale.

Domani è Pasqua e la maggior parte di noi gusterà le tanto amate uova di cioccolata. Ma qual è quella più giusta per fare una vera esperienza di gusto? Oggi, dopo aver visto come sarà l’amore nel mese di Aprile, scopriremo quindi quale uovo di Pasqua scegliere in base al proprio segno zodiacale.

L’uovo di Pasqua giusto per te in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’uovo di cioccolata tradizionale

La verità? Per te la qualità di cioccolato non è poi così importante. Ciò che conta è fare il pieno di gusto concedendoti qualcosa di buono. E per farlo cosa c’è di meglio di prendere ciò che si trova? Da gustare sopratutto come spezza fame o tra un pasto e l’altro, rappresenterà un momento di dolcezza che amerai concederti.

Toro – L’uovo di cioccolata con la frutta secca

Ormai sono tante le uova di cioccolato arricchite con frutta secca. Che si tratti di noci, nocciole o arachidi, gustarle in questa modalità ti farà sentire più completa e ti aiuterà ad apprezzarle al meglio il sapore. Ottimo anche da inserire nei dolci che ti piace preparare.

Gemelli – L’uovo con smarties o m&m’s

Per te che hai sempre bisogno di fare esperienze nuove di gusto, l’uovo di cioccolato perfetto è quello in grado di offrirti un mix di sapori diversi al suo interno. E cosa c’è di meglio di uno con smarties o m&m’s. Mangiarlo ti divertirà senza stancarti e mantenendo alto l’umore per tutta la giornata.

Cancro – L’uovo di cioccolato rosa

Il tuo uovo di cioccolato dovrebbe essere rosa. Perfetto sia da guardare che da gustare. Si tratta infatti di un dolce dall’aspetto romantico e al contempo in grado di offrire un gusto delicato. Un uovo che amerai gustare in qualsiasi momento della giornata.

Leone – L’uovo di cioccolato al latte

Se hai voglia di sentirti leggera, meglio optare per un uovo di cioccolato al latte. In questo modo potrai gustarne qualche pezzetto in più senza stancarti del suo sapore. Quello che avanza sarà poi perfetto al mattino con il caffè o all’interno di un dolce.

Vergine – L’uovo di cioccolato semi fondente

Un uovo di cioccolato fondente all’incirca al 50% è quello che potrebbe riscontare i tuoi gusti. Sceglierne uno di buona qualità ti aiuterà a goderne e a pieno e a sentirti gratificata in ogni momento della giornata. Ottimo come merenda, si rivelerà anche perfetto come dopo pasto.

Bilancia – L’uovo di cioccolato fondente

L’uovo di Pasqua perfetto per te deve essere sia buono che sano. Ben venga, quindi, quello fondente al 75%. In questo modo potrai infatti goderti qualcosa di goloso e senza alcun senso di colpa. E tutto sapendo che potrai riutilizzarlo per spuntini sani o per rendere ancora più buoni i tuoi dolci.

Scorpione – L’uovo di cioccolato fondente con granella di pistacchi

Un uovo di cioccolato fondente con granella di pistacchi. La scelta giusta che riuscirà a soddisfare senza alcun dubbio la tua voglia di buono. E tutto mettendo insieme due super cibi come il cioccolato fondente e il pistacchio. Un dolce momento di piacere che amerai concederti in ogni momento della giornata.

Sagittario – L’uovo di cioccolato ripieno di crema

Quando si parla di dolci ti piace andare sul pesante. E cosa c’è di meglio di un uovo ripieno di morbida crema? Rappresenterà la scelta che amerai ripetere più volte e che condividerai volentieri con gli amici. E tutto senza sentirti neppure in colpa. Dopotutto è pur sempre Pasqua, no?

Capricorno – L’uovo di cioccolato al latte finissimo

Il tuo uovo di Pasqua deve essere dolce quanto basta per farti sentire l’aria di festa. E quello al cioccolato finissimo al latte è senza alcun dubbio quello che ti si addice di più. Un uovo che amerai gustare sia dopo i pasti che durante la giornata.

Acquario – L’uovo di cioccolata bianca

Visto che ti piace fare sempre le cose in modo diverso, a te si addice perfettamente l’uovo di Pasqua bianco. In questo modo potrai infatti godere di qualcosa di buono che saprà essere anche originale. Dolce come piace a te, renderà le tue giornate più piacevoli.

Pesci – L’uovo di cioccolato al pistacchio

Un uovo realizzato in cioccolato al pistacchio è quel che ti ci vuole per assaporare al meglio il sapore delle feste. Dolce al punto giusto, aromatizzato e leggero quanto basta, rappresenterà quella scelta che amerai ripetere anche al di fuori delle feste. Perfetto per renderti di buon umore.

Scegliere il cioccolato giusto può dare una spinta in più alla giornata, donando quella dose di buon umore che solo un dolce così buono sa offrire e che a Pasqua ci si aspetta maggiormente. Per avere un’opzione in più può essere utile controllare anche il profilo del proprio ascendente. Detto ciò, in questi giorni di festa è bene pensare un po’ a noi. Dedichiamoci quindi qualche momento di piacere senza sensi di colpa. Buona Pasqua!

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.