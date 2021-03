L’ariete è il primo segno dello zodiaco nonché quello del mese. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda e quali sono le sue caratteristiche principali.

Il 21 Marzo si entra ufficialmente nel segno zodiacale dell’Ariete. Primo segno dello zodiaco, vivace e ricco di energie, questo segno ha delle caratteristiche vincenti che vale proprio la pena conoscere. Scopriamo quindi tutto ciò che lo riguarda.

Il segno zodiacale in breve

Periodo: Dal 21 Marzo al 20 Aprile

Pianeta dominante: Marte

Colore del segno: Rosso

Pietra porta fortuna: Diaspro rosso

Giorno fortunato: Martedì

Numero: Otto

Fiore: Violetta

Tutto quel che c’è da sapere sul segno zodiacale dell’Ariete

Il segno zodiacale dell’Ariete apre la ruota dello zodiaco, posizionandosi subito dopo il segno dei Pesci e immediatamente prima del Toro.

Si tratta di un segno carico di energia vitale, di voglia di fare e dotato di una certa sicurezza di se. Cosa che lo spinge ad agire a volte in modo persino troppo frettoloso e senza mai porsi le giuste domande. Tuttavia, si tratta di un segno che sa essere anche pratico, sebbene su questo aspetto abbia sempre molto su cui lavorare.

Amante della vita, non fa che prendere ogni singolo evento come una sfida da affrontare e vincere. Motivo per cui si tratta di un segno senza alcun dubbio altamente competitivo. Al contempo non sa accettare le sconfitte, motivo per cui quando si trova a perdere o arrancare per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato, finisce sempre con il prendersela in modo personale, arrivando ad accanirsi sul traguardo. Un modo di fare che può portare verso passi falsi o a rapporti poco sereni con chiunque si trovi, anche solo accidentalmente sulla sua strada.

Tolto questo particolare su cui comunque è possibile lavorare. L’ariete è un segno allegro e vivace. In grado di fare amicizia in poco tempo, sa sempre cosa dire e come muoversi per attirare l’attenzione su di se. Al contempo cerca sempre di apparire migliore rispetto agli altri, a volte trasformando in competizioni accese anche le situazioni più normali.

Diretto e spigliato, dice sempre quello che pensa e a volte può farlo in modo così sfrontato da arrivare a ferire gli altri. Ciò nonostante, si può sempre contare sul fatto che le sue parole sono sincere e spesso ciò vale anche per le intenzioni. La maggior parte delle volte, infatti, il suo agire anche se non privo di difetti è semplicemente quello che è e non nasconde secondi fini.

Il segno dell’Ariete sul lavoro

Il mondo del lavoro è da sempre una grande incognita per il nativo del segno. Rappresenta infatti un banco di prova nel quale l’Ariete non ama cimentarsi. Ciò nonostante riesce quasi sempre a dare il meglio di se, a volte anche scavalcando chi ha davanti e tutto senza mostrare il minimo rimorso.

Come per molti altri ambiti, quello lavorativo viene infatti vissuto come un campo di battaglia in cui tutto è quindi più che lecito. I rapporti con i colleghi sono quindi rilassati se si svolgono ruoli diversi e conflittuali se si ambisce alla stessa posizione. E, in questo ultimo caso, l’Ariete non si farà problemi di alcun tipo nel creare alleanze volte ad aiutarlo a raggiungere ciò che desidera. Come leader, sa esser pretenzioso ma al contempo in grado di dare il giusto sostegno a chi gli si dimostra leale. A patto ovviamente che non si accorga che qualcuno è più bravo.

L’ariete e le relazioni

Questo segno ha la caratteristica di riuscire a farsi tanti amici in pochissimo tempo e tutto grazie ai suoi modi spigliati e alla simpatia che sa tirar fuori anche nei frangenti più delicati. Ovviamente si aspetta molto anche dagli altri, e quando le sue aspettative non sembrano realizzarsi, finisce con il guardarsi intorno in cerca di persone migliori o più adatte al suo modo di essere.

Confidente per metà, a volte può farsi scappare quanto gli viene detto e se ciò accade non sembra provare chissà quale rimorso. Al contempo ama molto parlare di se ma tende sempre ad avere un approccio positivo. Motivo per cui non è dedito alle lamentele o all’autocommiserazione. Se qualcosa non va, entra subito in campo per risolverla e si aspetta che lo stesso facciano gli altri. Cosa che può far apparire il segno poco empatico e per nulla propenso a consolare chi sta male per molto tempo per qualcosa.

In amore ama partire alla conquista e per farlo è disposto ad usare qualsiasi arma a disposizione. Gli piace corteggiare ma anche sentirsi cercato e ciò porta a far si che i rapporti siano sempre molto accesi. Cosa tra l’altro importantissima. Senza passione, infatti, l’Ariete non riesce a concepire una storia d’amore. E, anche per questo, non è sempre un segno fedele. Molto dipende infatti dai sentimenti che prova, da quanto si sente ricambiato e da come va la relazione.

Si tratta insomma di un segno zodiacale davvero imprevedibile e sempre attivo e pronto all’azione. Un segno da frequentare se si hanno energie da vendere e tanta voglia di buttarsi in avventure sempre nuove. Il lato positivo? Con un segno zodiacale dell’Ariete non ci si stanca mai e spesso e volentieri la sua energia funge da traino per coloro che gli stanno intorno.

Le caratteristiche del segno dell’Ariete valgono anche per chi in questo segno ha solo l’ascendente. Se non l’hai ancora fatto, vieni a scoprire qual è il tuo ascendente. In questo modo potrai scoprire molto di più su di te.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.