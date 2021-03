Che il weekend abbia inizio ma con i giusti presupposti. Scopriamo allora che cosa le stelle hanno in progetto per noi: arrivano le previsioni del nostro oroscopo per i dodici segni dello zodiaco.

Che cosa hanno predetto oggi per noi le stelle.

Scopriamo che cosa ha da dire il nostro fidato oroscopo ai dodici segni dello zodiaco in questo sabato di marzo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Riscoprire il alto sociale e amichevole della vita è ciò che serve oggi ai primi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Rispettate il distanziamento in modo scrupoloso ma, al tempo stesso, fate sì che i vostri contatti sociali non muoiano.

Amore: 5

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Tenete ai vostri spazi ma anche ai vostri amici e se trovate colui che saprà coniugare le due cose potrebbe esser ben più di un amico

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

I problemi di cuore sono oggi delle vere e proprie zavorre per il vostro spirito: nemmeno la primavera alle porte vi ridona il sorriso

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Il peso delle restrizioni grava oggi sulla vita sentimentale e sulle amicizie dei prossimi tre segni dello zodiaco

Oroscopo oggi Cancro

Le varie restrizioni rendono difficile anche solo vedersi con la persona amata ma il sentimento è tale che tutto si può superare.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Chiacchiere nostalgiche con le amiche rivangando i bei vecchi tempi in cui la vita era fatta di viaggi, abbracci e qualche flirt

Amore: 8

Lavor: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Attriti in famiglia. Forse di mezzo c’è un pizzico di gelosia di troppo che impedisce di vivere volendo solo il bene altrui

Amore: 5

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Amore, il cento di questo giorno per i prossimi tre segni anche se per qualcuno sarà deludente.

Oroscopo oggi Bilancia

Con chi amate siete sempre molto esigenti e ciò può creare malcontento ma è per un fine superiore.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Giornata in cui prendervi cura della vostra casa: lo fate soprattutto per chi amate poiché per voi è una prova di vero affetto.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Una gelosia infondata vi tira a fondo: ma non vedete che lui è cotto di voi? Senza contare poi il distanziamento sociale che rende difficile anche un semplice flirt.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

La giornata di oggi sarà senza dubbio impegnativa per gli ultimi tre segni che dovranno cercare di tenere botta.

Oroscopo oggi Capricorno

Tante idee si affollano nella mente, contraddicendosi l’una con l’altra: anche solo scegliere da dove partire non è semplice.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Con chi amate parlate a cuore aperto e cercate insieme di decifrare il contesto in cui vi trovate per agire poi di conseguenza

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Oggi finalmente il giorno giusto per voi che amate spendere: ci sono ragioni fondate per metter mano al portafoglio.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.