Scopri quale destino attende oggi i dodici segni dello zodiaco, chi sarà baciato dalla Dea Fortuna e chi invece la vedrà voltargli le spalle? Ce lo svelano le previsioni firmate oroscopo per questo venerdì 19 marzo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Vie alternative, questo serve oggi ai prossimi tre segni dello zodiaco per trionfare in questo nuovo giorno.

Oroscopo oggi Ariete

Se oggi serve un po’ di carica in più puntate su un look colorato e grintoso: anche l’occhio vuole la sua parte.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

La creatività può sempre trovare spazio: se il lavoro non ve lo consente cercate altre opportunità in casa, magari in cucina

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Le amiche son sempre al vostro fianco anche se, certo, la lontananza oramai pare quasi intollerabile: portate pazienza

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Amore che rinasce, amore che fallisce: a ogni segno il suo destino quando si tratta di storie di cuore.

Oroscopo oggi Cancro

L’amore risorge e, lentamente, avanza nei vostri pensieri, occupandoli sempre in più e permeando ogni vostro discorso.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Quando si tratta di dare una mano a un’amica in crisi non ci pensate due volte: il conto piange ma per loro c’è sempre disponibilità

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Questa volta avete preso una bella cantonata in amore e l’apparenza vi ha proprio ingannato

Amore: 4

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Amore che scricchiola per i prossimi tre segni ma a tutto c’è una soluzione, basta volerla trovare.

Oroscopo oggi Bilancia

Se qualche pensiero c’è basta parlare con le amiche e subito ritrovate il sorriso e la leggerezza.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Per star bene col vostro lui non occorrono peripezie o stranezze: una luce soffusa, una coppa di prosecco e la serata è perfetta.

Amor: 7

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

La gelosia vi corrode? Non reagite con le unghie, ripagate con la stessa moneta: quell’amico che continua a provarci lo farà impazzire.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Coccole, di questo hanno oggi bisogno gli ultimi tre segni: ognuno troverà il giusto strumento

Oroscopo oggi Capricorno

Prendetevi una pausa dallo stress della vita recluse in casa e dedicate un po’ di tempo solo e soltanto a voi stesse

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

In amore siete per natura fedeli ma ammettetelo, sentirvi corteggiate e ammirate un po’ di piacere lo fa sempre.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Se oggi l’insoddisfazione prende il sopravvento non c’è niente di meglio di un po’ di musica, un libro o un giro (virtuale) per musei per ritrovare il sorriso Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata