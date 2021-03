Scopri quale destino il nostro fidato oroscopo ha pronosticato quest’oggi, mercoledì 17 marzo, per ciascun segno dello zodiaco

Scopri quali segni zodiacali avranno una giornata top e quali una giornata flop. Ce lo svelano le nostre previsioni firmate oroscopo, tanti consigli e ammonimenti per affrontare al meglio questo giovedì 18 marzo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

I primi tre segni dello zodiaco oggi si sentono un po’ in trappola: alcuni sapranno liberarsi altri decisamente meno.

Oroscopo oggi Ariete

Gli obbiettivi di oggi difficilmente saranno centrati ma sapete anche che potete incolpare solo voi stessi: non siete decisamente a fuoco.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute:6

Oroscopo oggi Toro

La forma fisica per voi è un obbiettivo imprescindibile e così, anche di questi tempi, sapete bene come muovervi per mantenerla.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Tutto vi resta sullo stomaco ma non dal punto di vista alimentare bensì emotivo: tutta colpa di questo contesto apparentemente immobile e in sospeso.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Se tutto sembra non andare mai fino in fondo come volevate fatevi qualche domanda: forse è un po’ colpa vostra proprio come per i prossimi tre segni

Oroscopo oggi Cancro

Lui senza dubbio vi ama, cercate allora di ripagarlo un po’ di più perché forse vi siete spente di recente

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

In casa regna da sempre il dialogo ma, in giornate come questa, è difficile portarlo avanti: stringete i denti

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Sentite mille acciacchi, un malessere persistente e sintomi di imprecisata natura? Il problema non è fisico ma mentale

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Forse i prossimi tre segni stanno esagerando un po’: meglio ritrovare la bussola e anche velocemente.

Oroscopo oggi Bilancia

Non tutto è fatto su misura per voi: ogni tanto dovete arrendervi all’evidenza e agir semplicemente di conseguenza.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Adorate sommergere di regali chi amate: forse il conto piange ma il cuore invece sorridere senza sosta

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Guardandovi allo specchio al delusione avanza ma state decisamente esagerando: qualche passeggiata in più e tutto tornerà nella norma

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il mondo degli affari decisamente non sorride oggi ai prossimi tre segni che si preparano a incassare una cocente delusione.

Oroscopo oggi Capricorno

Avete pianificato tutto in modo impeccabile ma l’affare rischia di sfumare all’ultimo: sappiate fin da subito che non sarà colpa vostra

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Una persona importante rischia di allontanarvi per colpa di qualche chiacchiera di troppo: potrebbe esser un colpo veramente duro

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Decisamente non siete portate per conti e pianificazioni finanziarie e il vostro conto lo spiega alla perfezione

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.