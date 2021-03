Le previsioni del tempo di oggi. Scopriamo cosa riserveranno i cieli nella giornata odierna nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

La giornata di oggi, sabato 13 marzo, sembra riservi un clima piuttosto mite, potremo dunque concederci qualche raggio di sole anche soltanto goduto dal giardino di casa o dalla terrazza.

Scopriamo tutte le previsioni meteo per le regioni d’Italia da nord a sud isole comprese.

Che tempo farà oggi?

Oggi l’Italia godrà di un clima stabile in generale anche se nelle prime ore della giornata qualche pioggia potrà interessare il Lazio, la Campania e la Puglia nella parte più interna della regione. Cieli nuvolosi e nevicate previste sulle regioni alpine e su quelle occidentali.

Che tempo farà oggi? Regioni del nord

Sulle regioni del nord il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso. Sul Veneto e sui confini alpini potranno registrarsi nuvole e nevicate fino a bassa quota.

Temperature massime comprese tra i 13 gradi della città di Trieste e i 18 gradi della città di Bologna.

Che tempo farà oggi? Regioni del centro

Sulle regioni centrali e sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per il Lazio dove potranno registrarsi precipitazioni e nebbie soprattutto nella zona del viterbese.

Temperature massime comprese tra i 13 gradi della città dell’Aquila e i 17 gradi delle città di Cagliari e di Firenze.

Che tempo farà oggi? Regioni del sud

Anche sulle regioni del sud e sulla Sicilia ci sarà prevalentemente un clima mite o poco nuvoloso. Nelle prime ore del mattino tuttavia, potranno verificarsi piovaschi sulla parte interna della Calabria e della Puglia e sul Cilento dove le perturbazioni potranno permanere.

Temperature massima comprese tra i 12 gradi della città di Potenza e i 17 delle città di Palermo, Napoli e Bari.

Vi auguriamo una buona giornata, regalandovi una frase che speriamo possa motivarvi a dare sempre il meglio di voi stessi:

“Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario”

(Steve Jobs)

Fonte: ilmeteo.it , 3Bmeteo