Scopri che tipo di donna si cela dentro di te. La risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Ognuna di noi ha caratteristiche e qualità ben distinte che messe insieme danno vita ad una persona diversa dalle altre. Spesso siamo a conoscenza dell’immagine che diamo di noi e di chi siamo veramente. Altre volte, invece, finiamo con il non avere idea di tante delle nostre potenzialità. Particolari caratteristiche che invece, se conosciute, potrebbero essere approfondite. Per questo motivo, oggi, cercheremo di approfondire meglio la cosa, cercando di capire che tipo di donna si cela dietro ogni segno zodiacale.

Ecco che tipo di donna sei secondo le stelle

Ariete – La donna travolgente

L’energia innata che trasmetti a tutti e la voglia di fare che ti contraddistingue fanno di te una donna in grado di travolgere chiunque si trovi al tuo cospetto. Inoltre sei in grado di emanare sicurezza e voglia di fare, risultando spesso contagiosa. A tratti sfuggente in amore, risulti essere una persona interessante e dalla quale è davvero difficile togliere gli occhi di dosso. Un vero vulcano sempre pronto ad esplodere ma per questo estremamente interessante.

Toro – La donna pacata

I tuoi modi di fare riescono sempre a conquistare tutti. Sei infatti una persona che appare sempre sicura di se ma non per questo sfrontata. Dolce quanto basta, hai dei toni che conciliano tutti e che aiutano chi ti ascolta a rilassarsi. Detto ciò sei anche in grado di mostrare dei lati focosi di te. E ciò ti rende particolarmente attraente. In amore sai come farti desiderare, grazie ad una femminilità spiccata ma al contempo messa in mostra in modo sottile.

Gemelli – La donna vivace

Il tuo carattere peperino ti precede, facendo di te una donna che agli occhi degli altri appare sempre vivace e piena di spirito di iniziativa. Sebbene tu sia spesso duale e portata a cambiare idea, chi ti conosce e apprezza sa vedere i lati positivi di questo tuo modo di essere. Risulti infatti una donna a tratti imprevedibile, mai scontata e sempre in grado di donare un tocco in più con il suo modo di fare. Tutte qualità che sono più che mai apprezzate dagli altri.

Cancro – La donna lunatica

Se c’è una caratteristica che ti contraddistingue a pieno, questa è la tua capacità di cambiare spesso umore. Cosa che fai senza porti grandi problemi a riguardo e risultando a tratti persino interessante con quello che su chiunque altra apparirebbe un difetto. A tratti capricciosa ma sempre gentile e molto femminile, sei un mix spesso difficile da decifrare e per questo intrigante. Certo, un po’ di empatia in più ogni tanto non guasterebbe. Ciò nonostante riesci ad ottenere consensi anche così, sia in amore che con chiunque abbia voglia di conoscerti per chi sei veramente.

Leone – La donna energica

Sebbene tu sia in grado di mostrarti calma e tranquilla, ciò che si evince in particolar modo di te è il tuo essere una donna ricca di energia. Cosa che si evince dai tuoi modi di fare, dalla mole di attività che segui ogni giorno e dalla voglia di iniziare avventure sempre nuove. Modi di fare che ti fanno apparire come instancabile e che danno sempre un’idea ben precisa di chi sei e di quanto forte sai essere quando occorre. Sicura di te quanto basta, anche in amore risulti essere sempre attiva e vivace. E ciò ti rende una persona molto ricercata. Cosa che accade anche per chi pur conoscendoti da poco ha avuto modo almeno una volta di sperimentare l’effetto che hai sugli altri.

Vergine – La donna imprevedibile

Anche se nella vita tendi ad approcciarti in modo sempre tranquillo, il più delle volte appari come una persona imprevedibile e difficile da comprendere. Ciò dipende dal tuo essere sempre pronta a dire ciò che pensi e dal non dare troppa importanza a quanto gli altri possono pensare di te. Caratteristiche che ti rendono a tratti attraente e a tratti difficile da comprendere. Detto ciò, sei una persona che sa essere anche forte e determinata. Qualità che quando sei in piena forma sai mettere in campo in modo davvero egregio.

