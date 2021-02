Scopri in un dettagliato prospetto zona per zona che tempo attende l’Italia lungo la giornata di domani, lunedì 22 febbraio.

La primavera sembra aver deciso di travolgere buona parte del Paese con un netto anticipo e per molti la speranza è che la situazione sia destinata a rimanere tale. Si tratta di una speranza fondata? Non resta che seguire le previsioni meteo per scoprirlo.

Qui di seguito troverete infatti un dettagliato prospetto che vi illustrerà che tempo farà oggi in ogni zona dello Stivale: temperature, precipitazioni, tutto ciò che volete sapere lo potrete scoprire continuando a leggere qua sotto.

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

Prosegue l’avanzata dell’alta pressione sole un po’ ovunque, eccezione fatta solo per qualche nube sparsa sulle regioni adriatiche salvo nebbie sulle Marche.

Nebbia anche su Pianura Padana al mattino e localmente persistenti anche nel pomeriggio sul Triveneto e sul ferrarese.

Vediamo però ora più nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna delle principali aree della Penisola.

Previsioni meteo nord Italia

Ci si sveglia tra le nebbie in Pianura Padana e le stesse proseguiranno poi lungo le ore pomeridiane su Veneto ed Emilia.

Sul resto del settentrione domina invece il sole.

Temperature massime attese tra i 9 gradi di Bolzano e i 14 di Trento e Genova.

Previsioni meteo centro Italia

Anche nelle Marche ci si sveglia tra la nebbia mentre in Sardegna sotto un po’ di pioggia. In queste due regioni il cielo resterà coperto anche di pomeriggio così come in Abruzzo.

Altrove splende invece il sole.

Temperature massime comprese tra i 12 gradi di Pescara e i 19 di Firenze

Previsioni meteo sud Italia

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque, fatta eccezione solo per temporanei addensamenti su tarantino e coste ioniche calabresi.

Per le temperature massime si attendono valori compresi tra i 13 gradi di Potenza e i 17 di Palermo e Napoli.

Infine ecco come ogni giorno il nostro immancabile aforisma, una citazione celebre da un personaggio altrettanto celebre che ci auguriamo possa arricchire e ispirare la vostra giornata.

“Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore.”

(Eleanor Roosevelt)