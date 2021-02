Test: quale di queste tre donne è sposata?

By

Guarda attentamente queste donne, una di loro è sposata, chi è secondo te? e da cosa lo deduci? vediamo quanto sei intuitivo.

Questo test immagine si prefigge di sfidare il tuo intuito ed il tuo senso di osservazione. L’indizio che ti aiuterà a fornire la risposta giusta è nell’immagine stessa, devi solo farci caso e per questo dovrai concentrarti. Sei pronto per fare il test?

Test: una di queste donne è sposata, chi è?

Test come questo hanno lo scopo di intrattenerti, divertirti, ridurre il carico di stress della tua giornata e procurarti un esercizio mentale utilissimo per migliorare le tue prestazioni cerebrali.

Dedicandoti a questo tipo di test, allenerai il tuo senso di osservazione ed intuizione e la tua capacità di restare concentrato su un oggetto al fine di individuare dettagli ed eventuali dissonanze, come nel caso dei test in cui viene richiesto di individuare le differenze. Questo test è un ottimo modo per stimolare il tuo processo cognitivo e connettere tutte le tue cellule cerebrali, ma potrai fornirci la risposta giusta solo se avrai compiuto il giusto ragionamento.

Quindi quale delle tre donne è quella sposata? e da cosa lo hai capito?

Soluzione del test

Hai capito chi è la donna sposata tra queste tre donne? hai osservato ogni dettaglio e capito il motivo ovvio per cui possiamo affermare con certezza che una di loro è sposata?

Vediamo se hai fornito la risposta giusta: la donna sposata è la prima da sinistra.

Se l’hai osservata attentamente avrai notato che ha la fede al dito.

Se non avevi notato l’anello e avevi fatto tutt’altre supposizioni ti consigliamo di fare altri test di questo tipo ed allenarti divertendoti. QUI troverai tantissimi altri test, di logica e ragionamento e di osservazione. Vedrai che presto sarai in grado di fornire soluzioni a test molto più rapidamente e senza cadere in nessun tranello.

