Scopri che tempo farà lungo la giornata di oggi nella tua città e nella tua regione: arrivano le previsioni meteo che descrivono precipitazioni, temperature e molto altro per ogni zona della Penisola.

Ultimo giorno di lavoro e poi sarà… weekend!

Certo, non sono mesi in cui il finesettimana ci riserva grosse sorprese ma il tempo ha comunque sempre la possibilità di influire sul nostro umore, meglio dunque scoprire con anticipo che cosa avrà in serbo per noi.

Iniziamo allora dalle previsioni del tempo di oggi: come sarà il meteo questo venerdì?

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

L’alta pressione si sta facendo sempre più debole, soprattutto a nord dove arrivano nebbie e piogge, seppur modeste.

Al Centro il cielo si presenta dapprima coperto, soprattutto su Toscana, Umbria e Marche e Abruzzo, poi però, piano piano, avanza un timido sole.

A sud invece è quest’ultimo a prevalere portando un vero e proprio assaggio di primavera.

Vediamo però la situazione più nel dettaglio.

Previsioni meteo nord Italia

Correnti umide atlantiche portano nuvole sul cielo del settentrione italiano con, a tratti, annesse piogge, soprattutto al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia.

Su pianure e valli alpine e prealpine si individuano inoltre nebbie soprattutto al mattino

Le temperature massime ai attestano tra i 9 gradi di Bolzano e i 13 di Trento.

Previsioni meteo centro Italia

Se è vero che su Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche il cielo si copre, allo stesso modo sul resto della zona pare prevalere il bel tempo.

Sole che poi splenderà con il proseguitò della giornata sull’intera zona, regalando un pomeriggio pseudo-primaverile.

Le temperature massime si registreranno comprese tra i 13 gradi di Pescara e i 20 di Cagliari, 17 gradi a Roma e Firenze.

Previsioni meteo sud Italia

Su Puglia meridionale e coste ioniche calabresi la giornata inizia con il cielo coperto, mentre sulle altre regioni prevale il sole, velato al massimo da qualche nuvoletta.

Temperature massime qui comprese tra i 17 gradi di Potenza e Bari e i 20 di Palermo.

Infine ecco il nostro aforisma del giorno, frase celebre di un uomo altrettanto celebre che speriamo possa illuminare il vostro cammino lungo questo venerdì:

“Di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, il bene più grande è l’acquisto dell’amicizia.”

(Epicuro)