Questo test rivelerà alcuni tratti nascosti della tua personalità. Scegli una carta e scopri l’altro lato della tua personalità.

Questo test psicologico ha conquistato gli internauti grazie al suo alto grado di precisione. Per farlo basteranno pochi minuti ed è semplicissimo. Avrai di fronte a te un mazzo di carte con una ballerina, lo sfondo di ogni carta è differente. Scegli la carta che ti attira di più, le tue scelte inconsce non sono casuali, leggi cosa rivela di te la tua scelta leggendo il profilo corrispondente.

Sei pronto per il test?

Test psicologico: scegli una ballerina e ti svelerò l’altro lato della tua personalità

Guarda attentamente queste carte e scegline una. Quella carta svelerà degli aspetti della tua personalità che forse non conoscevi.

Ecco cosa rivela la tua scelta:

Se hai scelto la carta n. 1

Questa scelta denota che hai una personalità generosa e amichevole. Sei una persona che per se stessa e per chi la circonda desidera uno standard di vita elevato in cui i tuoi bisogni e quelli dei tuoi cari vengano soddisfatti. Questa volontà ti spinge a lavorare e a d impegnarti molto, motivo per il quale spesso sei assente e gli altri ti recriminano di essere troppo incentrato su te stesso. Nonostante questo ti ferisca molto la tua capacità di amare gli altri resta incondizionata.

Se hai scelto la carta n. 2

La seconda carta denota che sei una persona vivace, divertente e molto limpida, tratti caratteristici conferiti alla preferenza del color salmone. Di te si può dire che sei una persona molto responsabile e molto attenta alle esigenze degli altri. Sei la persona ideale alla quale confidare un problema perché hai una innata abilità a dire sempre quel che pensi nel modo giusto, senza ferire.

Se hai scelto la carta n. 3

Questa scelta denota che sei una persona molto premurosa. Sei una persona intelligente e ami esprimere le tue opinioni. Hai un punto di vista molto ben definito e difficilmente cambi idea ma come tutte le persone che hanno forti convinzioni, anche tu sei sempre disposto a prendere in considerazione i diversi punti di vista, chissà che non ti porterà ad imparare cose nuove.

Se hai scelto la carta n. 4

Se la tua preferenza è caduta sulla carta n. 4, sei una persona molto creativa e intuitiva . Ti conforta molto il rispetto ed il riconoscimento degli altri e detesti nel modo più assoluto il fatto di non essere compreso dalle persone che ti circondano.

Se hai scelto la carta n. 5

Questa carta ha attirato la tua preferenza? se l’hai scelta è perché sei una persona molto indipendente. Caparbia, determinata, amante delle sfide, sei una persona molto sicura di te e niente può impedirti di giungere al traguardo quando fissi un obiettivo.

Se hai scelto la carta n. 6

Se hai scelto la carta numero 6, è perché sei una persona estremamente altruista. Metti le esigenze degli altri prima delle tue e non ti pesa ne pretendi di avere lo stesso trattamento. Questo è il principale motivo per cui hai molti amici e le persone ti amano e ti rispettano.

Se hai scelto la carta n. 7

Se hai scelto questa carta numero 7 sarai stato attratto dal celeste che indica che sei una persona serafica, ami la calma e la tranquillità e detesti stressarti. Le persone che ti circondano ti considerano un punto di riferimento perchè hai una grande dote: ascolti le persone che hanno bisogno di sfogarsi senza giudicarle.

Se hai scelto la carta n. 8

Se la carta numero 8 la tua preferita, sei una persona energica ed iperattiva. Ami le avventure e le sfide agonistiche. Sei una persona molto positiva e allegra, sempre pronto a fare battute spontanee.

Se hai scelto la carta n. 9

Infine, se hai scelto l’ultima carta significa che sei una persona molto espressiva, un libro aperto, non nascondi nessun tuo pensiero. Non ti mostri in nessun caso diverso da come sei realmente, neppure se la circostanza lo richiedesse o se la cosa ti apportasse beneficio.