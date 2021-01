I segni zodiacali in grado di perdonare

Scopri quali sono i segni zodiacali che, al di là di quanto dicono, sono realmente in grado di perdonare.

I rapporti con gli altri sono da sempre una delle cose più difficili da gestire. Si mettono a confronto caratteri e modi di essere totalmente diversi, ci si aiuta ma a volte ci si ferisce e quest’ultimo è un aspetto importante da non sottovalutare. Perché al mondo esistono persone che sono quasi del tutto incapaci di perdonare. Alcune di loro provano rancore, altre semplicemente non dimenticano i torti subiti. Caratteristica che è sempre meglio conoscere perché può fare la differenza rendendo più o meno prevedibile l’esito di storie che si sono parzialmente incrinate.

E se da un lato può essere davvero difficile prevedere la reale reazione di chi si ha di fronte, dall’altro si può fare affidamento sulle stelle e sull’influenza che hanno sulle persone. Esse, infatti, agiscono anche sulla capacità di perdonare. Motivo per cui, oggi cercheremo di capire se e quanto sono effettivamente in grado di perdonare i vari segni dello zodiaco. E tutto al di là delle loro intenzioni o di quanto affermano.

Scopri se e quanto sono capaci di perdonare i segni zodiacali

Ariete – Quelli che perdonano dopo qualche tempo

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono particolarmente istintivi e quando si arrabbiano è davvero difficile portarli a ragionare in modo più mite. Per questo motivo, sulle prime non sembrano affatto i tipi da concedere il perdono. C’è da dire, però, che la loro irascibilità, va contenendosi con il tempo. E quando ciò accade, iniziano a ripensare a quanto accaduto, a rivederlo sotto una luce diversa e persino a dimenticarsene un po’. Trascorso il giusto tempo, quindi, sono in grado di perdonare e di dimenticare quanto avvenuto. A patto, però, che la storia non si ripeta.

Toro – Quelli che perdonano con grande difficoltà

I nativi del segno zodiacale de Toro sono persone estremamente rigide ed esigenti, sopratutto con le persone che amano e delle quali scelgono di fidarsi. Quando subiscono un torto, quindi, non sono facili a perdono. Se davvero legati all’altra persona possono cercare di fare uno sforzo in tal senso ed esporsi più di quanto vorrebbero. La verità, però, è che anche perdonando non torneranno mai fidarsi come prima. E presto o tardi il tarlo di non potersi affidare al cento per cento finirà con il farli allontanare. Un processo sul quale non sembrano avere l’esatto controllo, essendo frutto della paura di tornare a soffrire.

Gemelli – Quelli che perdonano in base a come gli gira

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono da sempre tra i segni più imprevedibili dello zodiaco. E la cosa non cambia quando si ha a che fare con il perdono. Il loro modo di fare in tal senso è strettamente legato all’umore che hanno nel momento in cui subiscono un determinato torto. Se sono di buona, infatti, tendono a prendere tutto alla leggera, perdonando senza troppi problemi. Se, invece, sono di pessimo umore, però, possono prendere molto sul personale anche il più piccolo screzio, arrabbiandosi molto e facendo quindi fatica a dimenticare. Meglio prestare sempre attenzione alle loro reazioni, quindi. Unico modo per poter prevedere almeno lontanamente la risposta da parte dei nativi del segno.

Cancro – Quelli che non perdonano

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono troppo permalosi per poter perdonare un torto. Quando si sentono feriti se la prendono a morte e di solito o danno in escandescenze o chiudono all’istante ogni tipo di rapporto. In entrambi i casi il loro perdono è decisamente impossibile. Anzi, è probabile anche anche a distanza di anni dimostrino di ricordare ancora ogni cosa e di portare il medesimo rancore di un tempo. Sin tratta quindi di persone dalle quali non ci si può aspettare alcuna forma di perdono. E quando sembra che questo ci sia stato, molto probabilmente stanno solo fingendo.

Leone – Quelli che perdonano ma non dimenticano

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono estremamente attenti a come gli altri si comportano nei loro confronti e ciò significa che quando subiscono un torto tendono a ricordarselo nel tempo. Per fortuna, dopo il momento iniziale di rabbia, sono in grado di scendere a più miti consigli e di rendersi conto che forse determinati errori possono essere perdonati. Ciò nonostante, però, non sono soliti dimenticarsene. E al primo passo falso da parte di chi considerano già colpevole nei loro confronti, sono più che pronti a partire all’attacco. Cosa che fanno ritirando in ballo anche storie di anni e anni prima.

Vergine – Quelli che perdonano con grande difficoltà

I nativi del segno zodiacale della Vergine non sono esattamente portati per il perdono. Quando succede loro qualcosa, finiscono infatti con il prenderla molto sul personale, provando una rabbia che a volte è addirittura eccessiva rispetto al torto subito. Ciò nonostante, con il passare del tempo possono arrivare a sforzarsi di perdonare. Cosa che non gli riuscirà mai alla perfezione se non in rarissimi casi in cui, però, resterà sempre un minimo di diffidenza verso coloro che, ai loro occhi, li hanno traditi.

Se vuoi scoprire se e quanto sono in grado di perdonare gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.