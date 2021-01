By

Le previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco, ci accompagnano anche oggi nell’inizio di una nuova giornata.

Finalmente possiamo dirlo: weekend! Ma come trascorrerà il primo di questi due attesi giorni?

Scopriamolo insieme consuetando le dodici previsioni del nostro fidato oroscopo, una per ciascun segno zodiacale.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una buona giornata pare avere inizio per i primi tre segni, l’importante sarà solo non farai prendere la mano ed evitare esagerazioni.

Oroscopo oggi Ariete

Spendi e spandi sì ma oggi con generosità, non per voi stesse ma per fare felici coloro che vi circondano

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

La ruota gira per il verso giusto ma se fossimo in voi eviteremmo di vantarci troppo: qualcuno potrebbe ingelosirsi e reagire male

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

Qualche malessere di troppo ma niente paura: si tratta più di un riflesso di un eccesso di stress che di qualche malanno

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Per i prossimi tre segni questa sarà una giornata in cui ponderare con attenzione le proprie mosse per non andare fuori strada.

Oroscopo oggi Cancro

Non fatevi prendere dalla fretta: sebbene tutto sembri andare nella giusta direzione meglio evitare di accelerare per non doversi poi pentire

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Questo periodo di clausura vomesti ha stimolato un po’ troppo il vostro amore per l’ecommerce: non è colpa di nessuno dunque se il conto continua a scendere

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Simpatie e antipatie. Anche in famiglia certo non mancano ma voi siete bravissime: non dite nulla e lasciate siano i fatti a parlare

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 8.

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

I tre segniche seguono saranno chiamati oggi a individuare con attenzione la rotta da percorrere: solo così potranno giungere al successo.

Oroscopo oggi Bilancia

Sguardo sempre vigile per tutte voi che oggi dovrete vedervela con un lui deciso a girare un po’ troppo la frittata

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7.

Oroscopo oggi Scorpione

Cuore e mente, due guide che voi sapete gestire più che bene e che oggi vi condurranno verso il successo.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 10.

Oroscopo oggi Sagittario

In famiglia vi sentite incomprese ma, a ben guardare, qualcuno he può farvi tornare il sorriso c’è, basta saper guardare.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Gli ultimi tre segni oggi dovranno saper ponderare bene le loro decisioni, unica via per viaggiare a gonfie vele verso il successo.

Oroscopo oggi Capricorno

La coppia viaggia a gonfie vele e ciò vi spinge a progettare sempre più ma ricordate di non fare passi troppo azzardati.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Un po’ di critiche vi infastidiscono ma, forse, a ben guardare potreste anche aver qualcosa da imparare.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Il weekend oramai è sinonimo di letture, film e relax: vi dispiace? Non ci sembra affatto, anzi, vi sentite a vostro agio.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 7

Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.