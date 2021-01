By

Scopri le dodici previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco, per la giornata di oggi.

Sei pronta per questa nuova giornata? Scopri insieme a noi che cosa ti attende dietro l’angolo in questa nuova giornata, te lo svela l’oroscopo con le previsioni per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Il cuore oggi fa sussultare e rende la giornata decisamente intricata per i primi tre segni.

Oroscopo oggi Ariete

Tutto viaggia a gonfie vele se non fosse per un complesso attrito tra amici e fidanzato che risulta molto disturbante.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 10.

Oroscopo oggi Toro

Un po’ di impegni extra complicano oltremodo la giornata, sovraffollandola all’insegna di un via vai frenetico.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Stasera vi sentite sole: vi manca qualcosa di essenziale, che coroni la vostra giornata e sappia colmare il vostro cuore

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Cervello, ne avranno gran bisogno i prossimi tre segni per uscire dalle empasse della giornata di oggi.

Oroscopo oggi Cancro

Per coccolare chi vi ama oggi vi affidate ai fornelli: in fin dei conti si dice “prendere per la gola”

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Oggi per voi l’amore è più di testa che di pancia e così, per conquistare, puntate su un approccio intellettuale.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Oggi date per prime il buon esempio: se tenete a qualcosa impegnatevi e non ve ne pentirete mai.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per due tra i prossimi tre segni è il giorno giusto per specchiarsi un po’ ma per il terzo nulla va come deve.

Oroscopo oggi Bilancia

Tutto sembra girare oggi per il verso giusto e ciò vi consente di fermarvi un attimo e godervi quanto avete.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10.

Oroscopo oggi Scorpione

Una bella casa e una bella vita frutto di tanti sacrifici: questo il traguardo che oggi potete godervi.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi vi svegliate con un groppo in gola che proprio non vuole abbandonarvi: difficile capire che cosa sia e ancor più difficile confessarlo

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 9.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi gli ultimi tre segni si focalizzano su loro stessi e cercano un nuovo equilibrio che restituisca gioia e armonia.

Oroscopo oggi Capricorno

Per chi amate oggi utilizzate premure quasi ignote, a partire anche dalla dieta: curate il menù con vero amore.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 7.

Oroscopo oggi Acquario

Se la mascherina nasconde il volto voi puntate il fascino sulla fisicità: come per magia acquistate autostima e voglia di mettervi in gioco.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 10.

Oroscopo oggi Pesci

In vista del weekend iniziate a organizzarvi per avere un po’ di tempo tutto per voi: decisamente ve lo siete meritato.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.